Курс доллара: аналитики Сбербанка вынесли вердикт рублю

В четверг рубль продолжил снижаться к доллару и евро на фоне фиксации прибыли участниками рынка перед сегодняшним заседанием российского регулятора. По данным на 19:00 мск на торгах Московской биржи курс доллара составил 64,11 руб., что на 22 коп. выше уровня закрытия среды. Евро торговался по 71,15 руб., подорожав на 13 коп.

По мнению большинства валютных аналитиков, отрицательная динамика курса рубля к доллару связана с фиксацией прибыли участниками рынка перед приближающимся заседанием ЦБ РФ, на котором ключевая ставка может быть снижена сразу на 50 б.п. Так, в частности считает, Евгений Маришин из ИФК «Солид». При этом эксперт предполагает, что после ожидаемой снижения ставки ЦБ РФ доллар может просесть в диапазон 63,0-63,5 руб. Однако, в дальнейшем валюта США вновь начнёт расти из-за прогнозируемого роста инфляции.

«В итоге к концу 2020 года доллар вполне может оказаться в коридоре 67-69 руб.», – прогнозирует Маришин.

В свою очередь аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко, считают, что сейчас нацвалюта отстаёт от других валют развивающихся рынков, а на курс рубля, возможно, оказывает давление обратная конвертация дивидендов. При этом они убеждены, что на в настоящее время потенциал укрепления рубля почти исчерпан.

«Поэтому мы ожидаем, что на следующей неделе, когда рубль лишится поддержки со стороны экспортеров в связи с окончанием налогового периода, его падение к доллару ускорится», – подчеркнули аналитики Sberbank CIB.

По мнению Дмитрия Гурковского из RoboForex, в краткосрочной перспективе доллар США останется в пределах 63,50−64,30 руб., евро – в коридоре 70,60−71,40 руб. При этом, он считает, что для единой валюты ЕС имеет значение всё, что относится к теме Brexit.

«Позитивные новости в этом вопросе позволят евро укрепиться в том числе в паре с рублем», – заявил эксперт.

Между тем Михаил Поддубский из Промсвязьбанка полагает, что существующий сейчас расклад сил всё-таки может способствовать сохранению текущих позиций нацвалюты в диапазоне 63,5-64,0 руб.

«Однако в среднесрочной перспективе баланс рисков в паре доллар-рубль будет смещён в сторону повышения «зелёного», который может подскочить до 64,5 руб.», – резюмировал эксперт.