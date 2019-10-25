Лавров рассказал о возможности милитаризации Арктики

Как заявил глава МИД Сергей Лавров, Россию тревожат передвижения НАТО на севере Европы, поскольку это создает риски милитаризации Арктики.тВысказывание прозвучало в ходе пресс-конференции с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

Глава российского внешнеполитического ведомства подтвердил, что стороны «профессионально обсудили ситуацию, которая складывается с безопасностью на севере Европы». Дипломат также подчеркнул, что были транслированы все вопросы от российской стороны, связанные с активностью НАТО.

«Нас это тревожит и с точки зрения того, что это наш сосед, и в том плане, что это создает риски милитаризации Арктики», - сообщил Лавров. Он подчеркнул, что все члены Арктического совета всегда активно выступали против подобного развития событий.

Лавров сообщил, что в ответ его норвежская коллега пояснила, что активность альянса в регионе связана с обязательствами в рамках НАТО. Однако Сёрейде подтвердила, что Норвегия продолжает придерживаться мировой базовой политики. На что Лавров выразил надежду, что «так оно и будет».