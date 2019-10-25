Медведев призвал укреплять взаимодействие с соседями по СНГ

Глава российского Кабмина Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета заявил, что наша страна поддерживает интересы стран СНГ. По мнению премьера, взаимодействие с соседями из содружества необходимо укреплять, передаёт РИА Новости.

При этом Медведев пояснил, что Россия выступает за более тесные контакты со странами СНГ.

«Мы сейчас как раз обсуждали вопрос о сочетании нормативного регулирования международных соглашений РФ, которые принимаются в рамках СНГ и Евразийского союза», – отметил председатель правительства России.

Кроме того, он заявил, что нужно стремиться к тому, чтобы регулирование, если на это пойдут страны СНГ также подтягивалось к более высоким формам интеграции.