Названа причина отсутствия роста экономики

Доходы — драйвер экономики, разумная экономическая политика — драйвер доходов

По словам главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача, политику в отношении доходов населения, в том числе в бюджетном секторе, требуется перестроить, так как экономический рост невозможен без роста доходов граждан. По его прогнозам, высказанным на ежегодной конференции Moody's в Москве 25 октября, реальные располагаемые доходы населения в 2019 году увеличатся на 0,2-0,5%, передает Finmarket.

«Нам надо перестраивать, на мой взгляд, политику доходов, в том числе в части бюджетного сектора. У нас по этому году реальные доходы в бюджетном секторе, даже зарплаты, упали, на следующий год — минимальный рост», — сообщил Андрей Клепач. «Я не знаю примеров, когда страна могла бы демонстрировать высокие темпы роста при отсутствии роста доходов населения. Отчасти США, но там были другие факторы, у нас нет ни такой демографии, ни такого технологического импульса, и это очень серьезная проблема», — подчеркнул он.

Реальные располагаемые доходы населения, по оценкам Минэкономразвития, в 2019 году вырастут на 0,1%. «Это после того, как у нас фактически с 2015 года провал почти 10-процентный реальных доходов населения», — подчеркнул Андрей Клепач. Экономист отметил, что этот фактор является существенным барьером для экономического роста.

24 октября в ходе пленарного заседания саммита «Россия-Африка» заявление о влиянии бедности населения на экономический рост сделал президент Путин. По его мнению, бедность населения является серьёзным тормозом экономического развития того или иного государства.

«Бедные люди не могут позволить себе следить за своим здоровьем. Для них проблема – получить образование. Поэтому это наша общая, очень важная, принципиальная задача – победить бедность», – процитировало слова Владимира Путина агентство РИА Новости.

Средний класс отправлен в резерв

Вообще высокие и стабильные доходы населения способствуют формированию среднего класса, который является главным драйвером любой экономики, напоминает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Покупательская активность данной группы людей способствует росту продаж товаров и услуг, благодаря чему у предпринимателей появляется возможность расширять бизнес, модернизировать производство, увеличивать зарплаты и нанимать новых работников. В развитых странах на средний класс приходится 50-80% населения, тогда как в России — около 15%. Их число заметно уменьшилось за время простоя экономики и падения реальных доходов. Для того чтобы темпы роста ВВП ускорились, государству необходимо создать условия, способствующие увеличению объема потребления в стране.

К примеру, указывает аналитик, именно на прирост доли среднего класса сейчас направлены главные усилия Китая: задолго до введения торговых барьеров правительство решило сделать ставку на собственное население. Активно строится инфраструктура, облегчается доступ к жилью, медицине и образованию, развивается пенсионная система, а также стимулируется предпринимательская активность. Как итог, китайцы обогнали россиян по среднемесячной зарплате еще в 2017 году: 5 600 юаней ( примерно 50 тысяч рублей), а в 2019 году она увеличилась до 6 870 юаней (62 тысяч рублей).

Безусловно, развитие среднего класса требует комплексного подхода, но отечественные чиновники могут начать и с самого банального: снижения налоговой нагрузки на население. Подобный подход неоднократно доказывал свою эффективность. В данный момент его практикуют в ЕС для стимулирования экономического роста. И в том же Китае бизнесу предоставили налоговые льготы размером в 1,35 трлн юаней, большая часть из которых была потрачена на модернизацию и расширение производства.

К сожалению, российское правительство считает, что сможет распорядиться деньгами более эффективно, чем предприниматели, обращает внимание эксперт. Так, объемы изымаемых из реальной экономики средств увеличивается из года в год, а основная ставка делается на «мегапроекты» с государственным участием. Рост фискальной нагрузки происходит при рекордно профицитном бюджете — 2,56 трлн рублей, которых вполне хватит и для индексации пенсий и для инвестиций в страну. Тем не менее, на конец лета 2019 года чиновники использовали чуть больше 40% госбюджета. Вот и получается, что деньги с населения собрали, но как их потратить так и не придумали.

Текущая политика государства, направленная на формирование резервов, не способна привести к росту доходов населения, уверен Геннадий Николаев. А значит, крайне серьезную роль как в жизни граждан, так и в развитии экономики будет играть кредитование. На него будет приходиться порядка 1% роста ВВП в 2019 году. Изменить ситуацию по благосостоянию граждан можно путем снижения фискальной нагрузки и увеличения пенсий: пенсионеры — особая группа граждан, потребляющая главным образом отечественные товары, что будет крайне полезно и для экономики в целом.

Что дедать с кредитами

Последние 4-5 лет реальные доходы населения растут очень медленно и не поспевают за ростом цен, даже несмотря на низкую инфляцию, которая по прогнозам министерства экономического развития снизится с 4,5% до 4%, отмечает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Зафиксированный в первом полугодии 2019 года трехпроцентный рост реальных доходов не может способствовать толчку для роста покупательской способности, которая напрямую влияет на ВВП. Полученные средства население тратит на оплату ипотеки, коммунальных услуг, покупку продуктов и лекарств. Большую часть бюджета занимает выплата кредитов (многие россияне успели оформить по 2-3 кредита и в совокупности выплачивают банкам до 60% дохода).

Чтобы улучшить положение россиян, считает эксперт, необходимо снизить их кредитную нагрузку, реализовывать ключевые нацпроекты, индексировать выплаты, увеличить заработные платы бюджетникам, создавать новые рабочие месте в малонаселенных пунктах и местах, где есть лишь одно градообразующее предприятие, заниматься финансовым образованием населения.

Кроме того, добавляет Павел Сигал, существуют механизмы, способные снизить ежемесячную нагрузку по выплате кредитов. Если у людей освободятся средства, увеличится и покупательская способность, россияне смогут тратить больше средств на самообразование и здравоохранение.

Будет ли реализован потенциал?

«Эксперт» еще на выходе из кризиса публиковал исследование Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, согласно которому: «Потребление населения остается ключевым элементом экономической динамики. В посткризисный период рост потребительского спроса обеспечивал наибольший вклад в формирование итоговой динамики ВВП».

Но наиболее примечательна следующая оценка экономистов РАН: «По нашим оценкам, в обозримой перспективе рост потребления населения обладает, наряду с инвестиционным спросом, наибольшим потенциалом увеличения». Это было написано в 2012 году. Не будем сейчас отвлекаться на инвестиционный спрос, а отметим, что тот потенциал, о котором писали исследования, пока что так и остался нереализованным, и причины этого достаточно ясны.