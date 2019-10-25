Не ниже 6%

Банк России все-таки не обманул ожидания экспертов и понизил ключевую ставку с 7 до 6,5%. В качестве основной причины ЦБ отметил замедление инфляции более быстрыми, чем прогнозировалось, темпами. Также причной снижения сразу на 0,5 п.п. послужили низкие темпы роста российской экономики, которые ЦБ политкорректно назвал «сдержанными», и риски существенного замедления мировой экономики. Одновременно с этим Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0–4,5 до 3,2–3,7%.

Некоторые аналитики уже начинают говорить о постепенном переходе к мягкой денежно-кредитной политике (ДКП). Впрочем, снижение ставки до 6,5% таким переходом назвать еще нельзя. Даже понижение ставки до 6% все еще не делает ДКП мягкой. ЦБ оценивает мягкость/жесткость ДКП с точки зрения влияния на инфляцию, а не с точки зрения стимулирования экономики. Традиционно же считается, что мягкая кредитно-денежная политика, ее еще иногда называют политикой «дешевых денег», направлена на стимулирование экономики через увеличение предложения денег и снижение процентных ставок. Но наш ЦБ по отношению к ставке следует за изменениями в экономике, влияющими на инфляцию, и не собирается целенаправленно стимулировать экономику, как это подразумевает мягкая ДКП.

«Вряд ли текущее снижение ставки следует рассматривать как смягчение ДКП, — соглашается заместитель директора ИНП РАН Александр Широв. — Инфляция снижается в условиях низких параметров спроса, прежде всего, потребительского. На снижение инфляции ЦБ реагирует снижением ставки, но для того, чтобы в текущих условиях получить ожидаемую реакцию в виде роста спроса и стабилизации ИПЦ вблизи таргетов, одного снижения ставок уже недостаточно. Кроме того, действия по снижению ставки [в случае мягкой ДКП] должны сопровождаться мероприятиями по поддержке спроса населения».

Таким образом, позиция ЦБ осталась неизменной. В «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики» Банка России указывается, что основным сдерживающим фактором для роста экономики страны являются структурные проблемы, а методы денежного стимулирования, в том числе политика низких ставок, могут дестабилизировать ситуацию. Так что, ожидать реальной стимулирующей экономику ДКП, включая околонулевые процентные ставки и «количественные смягчения», от Банка России не приходится.

Вообще, в прогнозах по поводу 2020 года аналитики практически единодушны. Наиболее вероятной им видится ставка в 6%, ставку в 5,5% может себе представить очень небольшая часть экономистов, и только при самых благоприятных внешних факторах. В случае если номинальная ставка будет на уровне 6%, то при инфляции в 4% это уже будет означать реальную ставку в 2%, то же самое будет при ставке в 5,5% и инфляции в 3,5%. Представить себе реальные ставки на уровне 1,5% и ниже практически никто из экономистов не может.

«На ближайшие полтора года я ожидаю достаточно консервативную денежно-кредитную политику. Исходя из того, что ЦБ таргетирует инфляцию не выше 4%, то в ближайшие полтора года можно ожидать ставку в диапазоне 6,00-6,25%», — считает ведущий научный сотрудник лаборатории финансовых исследований Института Гайдара Алексей Ведев. «В оптимистичном сценарии можно ожидать 6 или даже 5,5%. Но вероятность такого сценария — предмет более серьезного обсуждения, — рассуждает проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин. — Внешние факторы (выборы в США, Брекзит, перспективы достижения мира на Ближнем Востоке и на Донбассе) будут генерировать разнообразные риски, которые потребуют своего учета. Предпосылки для снижения ставки могут быть связаны с повышением эффективности развития российской экономики, но, скорее всего, такое влияние станет более существенным за пределами 2020 года». Олег Солнцев добавляет, что ставку в 5,5% можно будет увидеть, только если инфляция долго будет держаться на 3,5% и при этом будет слабый экономический рост.

Один из факторов, которые могут стимулировать ЦБ на дальнейшее снижение ставок — признаки дефляции. «На наш взгляд, расширение дефляционных процессов (которые является отражением слабости спроса) может стать этим обоснованием [снижения ставки]. Причем особое внимание необходимо уделять ситуации в производственном сегменте, где дефляция активно распространяется, — поясняет главный аналитик ПСБ Денис Попов. — Снижение ставки до 6% в 2020 году мы допускаем только в случае четкой индикации среднесрочной дефляции в экономике России (из-за слабости внешних и/или внутреннего спроса)».