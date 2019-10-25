Цены на нефть падают после длительного подъема

Сегодня 25 октября цены на нефть в ходе торгов опустились после подъема по итогам трех сессий подряд, пишет Росбалт.

Уточняется, что по состоянию на 8:31 по московскому времени декабрьские фьючерсы на нефть сорта Brent упала в цене до $61,30 за баррель. Котировки декабря сорта WTI упали в цене на $0,37 до $55,87 за баррель.

Как говорится в обзоре эксперта «Альпари» Владислава Антонова, падению котировок способствовали опасения в отношении мирового экономического роста и спроса на энергоносители. Эксперты прогнозируют, что диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent» составит $60,5-61,7 за баррель.