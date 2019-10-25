Норвежский лоукостер опроверг информацию о покупке у РФ SSJ-100

Представитель Norwegian Air Shuttle – известной норвежской авиакомпании-лоукостер – опроверг информацию, что компания якобы подписала соглашение о поставках самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), передаёт ТАСС.

«Мы действительно проводили встречи с властями РФ и производителем SSJ, но точно ничего подписывали», – подчеркнул один из представителей компании.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Гражданские самолеты Сухого» заключили соглашение с Norwegian Air Shuttle о поставке в Норвегию 40 лётных машин Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).