Орешкин оценил снижение ключевой ставки

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал снижение ключевой ставки российским регулятором. По его мнению снижение Банком России ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов является осознанием реальности.

Напомним, ещё в начале сентября чиновник заявил, что его ведомство видит пространство для снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

Следствием такого шага, как утверждал Орешкин, рано или поздно станет увеличение ипотечного и корпоративного кредитования, а также более активный рост зарплат.

Ранее сообщалось, что на заседании Совета директоров ЦБ РФ регулятор принял решение снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов.

Таким образом, Банк России продолжил смягчение денежно-кредитной политики на фоне замедления инфляции, сжатия потребительского спроса и угрозы провалить прогноз по экономическому росту в первый же год «прорыва».