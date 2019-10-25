Прогноз погоды на Новый год: погода преподнесет сюрпризы

Несмотря на то, что пока за окном осень, а до начала календарной зимы осталось ещё больше месяца, очень многих интересует, какая погода ожидает всех нас в новогоднюю ночь. Поэтому синоптики уже сейчас подготовили долгосрочный прогноз на конец декабря – начало января, пообещав жителем России очередные климатические сюрпризы.

Погода на Новый год на курортах Крыма и Краснодарского края

Так, согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, на большей территории Крыма в новогоднюю ночь ожидается пасмурная погода. При этом если раньше метеорологи предполагали, что конец декабря на полуострове будет сухим, то сейчас они изменили свой прогноз – предположительно в период с 28 декабря по 1-2 января в Крыму выпадет большое количество осадков. Особенно дождливо будет в районе Азовского моря. Так, в Щелкино, Юркино, Песочном и Керчи только лишь в новогоднюю ночь может выпасть до 25% январской нормы осадков. При этом температура воздуха будет вполне комфортной – в дневные часы ожидается плюс 3-6, после полуночи – от 0 до 5 градусов выше нуля.

Солнечною погоду, но всё-таки с осадками обещают синоптики и тем, кто собирается провести новогодние праздники в Ялте, Саках и Евпатории. Здесь в самом конце декабря столбики термометров на солнце будут могут подняться до плюс 9. Однако с наступлением темноты без дождей не обойдётся. Скорее всего будут они и в новогоднюю ночь.

Для любителей активного отдыха и катания на лыжах, метеорологи рекомендуют встретить Новый год в Симферополе, где примерно 29-31 декабря выпадет снег, а средняя температура воздуха составит около нуля градусов. Такая же погода ожидается в этих местах до конца новогодних праздников.

Неприятные сюрпризы преподнесёт погода и жителям Краснодарского края, прежде всего тем, кто решил встретить Новый год на морских курортах этого региона. По прогнозу синоптиков, с конца декабря Кубань также обильно зальёт дождями. Самые сильные из них ожидаются в Новороссийске. Здесь климатическую обстановку будет формировать фронт повышенного атмосферного давления. Из-за чего в период с 28 декабря по 3 января будет ужасно некомфортно, дождливо и ветрено, а средняя дневная температура составит примерно плюс 5-6. При этом с боем курантов похолодает до нуля градусов, может также усилиться ветер, а на море начаться шторм.

А вот в Сочи, прежде всего в горных районах, осадков будет значительно меньше. Пока синоптики прогнозируют здесь сильный дождь лишь 29 декабря, а также после 4 января. В остальные же дни будет солнечно и относительно тепло. Непосредственно в новогоднюю ночь столбики термометров покажут в Сочи, Адлере и других прилегающих к ним курортах плюс 5-6.

Прогноз погоды на Новый год в СПб

Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, который основан на метеорологических данных за последние 10 лет, в конце декабря – начале январе в Санкт-Петербурге ожидается смена температурного фона. Если в первой половине декабря, а также в начале третей декады первого зимнего месяца в городе на Неве будет держаться вполне комфортная погода с дневными показателями от нуля до 3-4 градусов ниже нуля, то в последние 5-6 дней 2019 года резко похолодает. Синоптики предполагают, что арктические воздушные массы остудят воздух днём до минус 8-10. В ночные часы столбики термометров и вовсе могут опуститься к отметкам 15-20 градусов ниже нуля. Также прогнозируется снегопад. Но он ожидается незначительным и сильным ветром сопровождаться не будет. Возможен небольшой снег и накануне Нового года, а также 1-2 января. При этом будет очень пасмурно, поэтому увидеть солнце в новогодние праздники жителям Северной столицы и многочисленным туристам вряд ли получится.

При этом синоптики ещё раз напоминают, что это долгосрочный прогноз и пока его вероятность составляет не более 50%. Поэтому, тем, кто планирует провести новогодние праздники в СПб, метеорологи советуют приготовиться к сюрпризам, которые может преподнести погода – всего за сутки она может сделать такой кульбит, что мало не покажется – в Петербурге с боем курантов могут как ударить сильные морозы и пойти сильный снег, так и начаться почти весенняя оттепель, а на улицах появиться многочисленные ручейки и лужи из талой воды.

Погода в Москве на Новый год. Точный прогноз синоптиков

По долгосрочному прогнозу синоптиков, который также имеет определённую долю погрешности, в Москве на новогодние праздники больших неожиданностей не ожидается – температура будет держаться в пределах минус 2-6 – днём и минус 5-7 – в новогоднюю ночь. При этом метеорологи не исключают выпадение снега.

Естественно, что такая комфортная погода не сможет помешать всем желающим встретить наступление 2020 года на свежем воздухе, любуясь в компании своих друзей, а также совсем незнакомых людей праздничным салютом. Впрочем, синоптики всё-таки советуют относиться к долгосрочным прогнозам погоды с осторожностью. Особенно это касается тех, кто планирует приехать на праздники в российскую столицу из других регионов страны. Им рекомендуется на всякий случай взять с собой тёплые вещи, так как погода в последние годы очень непредсказуемая и может преподнести любы, самые неожиданные сюрпризы.