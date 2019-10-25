«Россети» в пять раз увеличили чистую прибыль по РСБУ за первые три квартала 2019 года

Компания «Россети» объявила финансовые результаты за первые три квартала 2019 года, рассчитанные в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за первые три квартала 2019 года.

За указанный период выручка «Россетей» осталась на прежнем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровне и превысила 26 млрд рублей. За счет повышения эффективности дочерних структур компании удалось добиться роста их инвестиционной привлекательности и их рыночной капитализации. Так, чистая прибыль за отчетный период выросла в пять раз до 100,4 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года показатель составлял 19,2 млрд рублей.

В 2019 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложенные руководством холдинга законодательные инициативы по совершенствованию нормативно-правовой базы в электроэнергетике, а сама компания «Россети» передала на рассмотрение в Минэнерго РФ обновленный вариант стратегии холдинга.

Как отметили в компании, все эти шаги направлены на обеспечение стабильности финансово-экономических показателей «Россетей» в долгосрочной перспективе и повышение доходности её акционеров и инвесторов.