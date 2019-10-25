Российский холдинг «ЭФКО» и египетская компания United Oil создадут производство спецжиров на Севере Африки

Документ предусматривает строительство нового завода по производству спецжиров в Египте, который претендует стать лидером рынка в Северной Африке. Инвестиции в совместное предприятие составят 300 млн долларов.

«Партнерство с United Oil открывает несколько возможностей в регионе с быстрорастущими показателями численности и благосостояния населения. Во-первых, мы станем пионерами в трансфере наших инновационных технологий в области спецжиров, которые максимизируют использование отечественного подсолнечного масла. Во-вторых, наши бренды Альтеро и Violio получат шанс стать глобальными брендами. Первый рынок вне СНГ, где они массово будут запущены – это Египет, с потенциалом быстрого распространения на рынках стран Северной и Восточной Африки, а также Ближнего Востока. В-третьих, участие египетской стороны в проекте по строительству насыпного терминала на Средиземном море дает нам возможность построить устойчивую модель поставок российского шрота, а в будущем и сои, потребителям Египта», - сказал генеральный директор ГК «ЭФКО» Евгений Ляшенко.

Ежегодная выручка совместного производства, по планам, составит более 1 млрд долларов. По словам генерального директора United Oil Аль Шафаи Яхия Закария, сотрудничество с «ЭФКО» откроет для обеих сторон новые перспективные направления развития.

««ЭФКО» - динамично развивающаяся компания. В ее основе лежат инновационные технологии, сильные бренды и устойчивая бизнес-модель. Хочу отметить, что большое внимание в «ЭФКО» уделяется развитию сотрудников и повышению их профессионального уровня. Главными факторами в принятии решения о сотрудничестве для нас стали, в первую очередь, комплементарность на ценностном уровне, а во вторую – серьезные бизнес-возможности, которые открывает наше партнерство», - добавил он.

В рамках соглашения, которое было подписано на экономическом форуме «Россия-Африка», также планируется обеспечить трансфер инновационных технологий ГК «ЭФКО», создать центр прикладных исследований в Каире, расширить производство бутилированного масла и запуск брендов «ЭФКО» на рынках Северной Африки. Кроме того, стороны планируют строительство зернового терминала на Средиземном море по перевалке 2 млн тонн насыпных грузов в год.