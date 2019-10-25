Вход/Регистрация Подписка

Российский холдинг «ЭФКО» и египетская компания United Oil создадут производство спецжиров на Севере Африки

Москва, 25.10.2019
Крупнейший российский масложировой холдинг «ЭФКО» и один из ключевых представителей масложирового рынка Египта United Oil подписали соглашение о развитии бизнеса на территории Северной Африки и Ближнего Востока.
  • Российский холдинг «ЭФКО» и египетская компания United Oil создадут производство спецжиров на Севере Африки

Документ предусматривает строительство нового завода по производству спецжиров в Египте, который претендует стать лидером рынка в Северной Африке. Инвестиции в совместное предприятие составят 300 млн долларов.

«Партнерство с United Oil открывает несколько возможностей в регионе с быстрорастущими показателями численности и благосостояния населения. Во-первых, мы станем пионерами в трансфере наших инновационных технологий в области спецжиров, которые максимизируют использование отечественного подсолнечного масла. Во-вторых, наши бренды Альтеро и Violio получат шанс стать глобальными брендами. Первый рынок вне СНГ, где они массово будут запущены – это Египет, с потенциалом быстрого распространения на рынках стран Северной и Восточной Африки, а также Ближнего Востока. В-третьих, участие египетской стороны в проекте по строительству насыпного терминала на Средиземном море дает нам возможность построить устойчивую модель поставок российского шрота, а в будущем и сои, потребителям Египта», - сказал генеральный директор ГК «ЭФКО» Евгений Ляшенко.

foto-2.jpg

Ежегодная выручка совместного производства, по планам, составит более 1 млрд долларов. По словам генерального директора United Oil Аль Шафаи Яхия Закария, сотрудничество с «ЭФКО» откроет для обеих сторон новые перспективные направления развития.

««ЭФКО» - динамично развивающаяся компания. В ее основе лежат инновационные технологии, сильные бренды и устойчивая бизнес-модель. Хочу отметить, что большое внимание в «ЭФКО» уделяется развитию сотрудников и повышению их профессионального уровня. Главными факторами в принятии решения о сотрудничестве для нас стали, в первую очередь, комплементарность на ценностном уровне, а во вторую – серьезные бизнес-возможности, которые открывает наше партнерство», - добавил он.

В рамках соглашения, которое было подписано на экономическом форуме «Россия-Африка», также планируется обеспечить трансфер инновационных технологий ГК «ЭФКО», создать центр прикладных исследований в Каире, расширить производство бутилированного масла и запуск брендов «ЭФКО» на рынках Северной Африки. Кроме того, стороны планируют строительство зернового терминала на Средиземном море по перевалке 2 млн тонн насыпных грузов в год.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Скованные одной цепью

    Власть и бизнес сотрудничают для достижения целей нацпроекта «Экология»

    Сергей Кумов: «“Техпрорыв” уже позволил исключить из добычи и переработки миллионы тонн пустой породы»

    Одно из стратегических направлений развития ПАО ГМК «Норильский никель» — модернизация производства и соответствие современным мировым стандартам. В 2020 году «Норникель» переходит ко второму этапу «Технологического прорыва» — программы повышения операционной эффективности, стартовавшей в 2015 году

    Довести до единицы: растительные масла получат новый норматив

    В России грядет ужесточение законодательства в отношении показателей безопасности на масло-сырье. Законодатели спешат и хотят одномоментно пройти путь, на который Европе потребовалось 14 лет. Спешка грозит остановкой российской масложировой отрасли

    Курс на цифру

    Один из самых актуальных и обсуждаемых вопросов на сегодняшний день — заменят ли в будущем роботы живых людей на производстве. О том, как обстоят дела с роботизацией промышленности в столице, мы поговорили с руководителем Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александром Прохоровым

    Спартакиада как тимбилдинг и повод для знакомства

    Моросящий дождь и толпы — на стадионе Лужники, по дороге от метро и к метро. В холодную сентябрьскую субботу первая столичная Спартакиада «Моспром» собрала поклонников здорового образа жизни и любителей спорта

    Выставка ХИМИЯ-2019: будущее химической промышленности в цифровизации и кадрах

    Ни для кого не секрет, что развитое диверсифицированное химическое производство - залог конкурентоспособности любой современной экономики. США, страны ЕС, а также амбициозные азиатские государства – Китай и Индия - опирались и опираются в своём развитии на мощный химический комплекс.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Молчание вокруг бюджета
    2. Пощупать границы лояльности
      Обычная история: после того как клиенты переводят в банк деньги и берут в нем кредит, условия кешбеков радикально ухудшаются. Все потому, что кешбеки и проценты на остаток — это не более чем обдуманный и конечный маркетинговый прием
    3. Специальное приглашение к социальному лифту
      Премией Банка Швеции памяти Альфреда Нобеля 2019 года отмечены экономисты, предпринявшие искусные попытки мотивировать бедных в развивающихся странах рационально откликаться на усилия стран и международных институтов по борьбе с бедностью
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама