Скованные одной цепью

О значимости и роли крупных компаний в реализации национальных проектов, в частности проекта «Экология», говорилось на состоявшемся в конце прошлой неделе VIII экологическом форуме «Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на стороне общества и природы». Участники — представители государства, крупного бизнеса, ученые и экологи — обсуждали примеры ответственного отношения крупного капитала к решению сформулированной властями общей задачи и искали способы оптимизации совместных усилий для ее достижения.

«Мы уже вступили в эру цивилизованной экологии, когда крупные промышленные компании самостоятельно начинают заниматься решением проблем защиты окружающей среды от негативного воздействия. Важнейшее достижение сегодняшнего дня — осознание бизнесом своей особой миссии по обеспечению экологически ориентированного развития», — написал в правительственной телеграмме, адресованной участникам форума, заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Гордеев.

Значимость бизнеса и необходимость координации усилий для решения общей задачи обозначил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин. «Наши единомышленники — бизнес-структуры, ориентированные в своей деятельности на сохранение целостности экосистем и биоразнообразия, внедрение наилучших доступных и природоподобных технологий, направленных на снижение негативного воздействия на природу, заботу о благополучии будущих поколений. Форум стал доброй традицией и продолжает объединять авторитетных ученых — металлургов, промышленных экологов, руководителей металлургических предприятий, представителей власти и общественности», — отметил он.

из архива пресс-службы

Амбициозный нацпроект «Экология» с объемом финансирования четыре триллиона рублей стартовал в текущем году. Один из его целевых показателей — снизить за пять лет не менее чем на 20% объем загрязняющих выбросов. По словам директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексея Ученова, большая часть средств пойдет на внедрение наилучших доступных технологий (НДТ), повышающих экологичность производства. «Проект внедрения НДТ уникален тем, что до 80 процентов его финансирования — это средства бизнеса», — говорит президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он напомнил, что над внедрением наилучших доступных технологий крупный бизнес начал работать еще пять лет назад. Между тем, как отметил председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов, на пути применения НДТ существует немало нормативных препятствий, о чем сигнализирует крупный бизнес. «Чтобы проект “Чистый воздух” (часть нацпроекта “Экология”) вовремя реализовать, необходимо разработать современную нормативно-правовую базу, - говорит Владимир Бурматов. — “Норникель”, например, об этом не раз говорил, поскольку, начав внедрять активно новейшие технологии, больше всех сталкивается с проблемами различных устаревших регламентов».

«Норникель» приступил к внедрению НДТ, радикальной модернизации и реконфигурации своего производства на Таймырском и Кольском полуостровах несколько лет назад. Причем ряд решений, в частности закрытие в 2016 году Никелевого завода в Заполярном филиале, ученые и экологи оценивают очень высоко. «Значительным шагом стало закрытие Никелевого завода, который выбрасывал в атмосферу больше, чем целый регион. Учитывая значимость этого предприятия в производственной цепочке, такое решение руководства компании я считаю настоящим подвигом», — сказал, выступая на форуме, член-корреспондент РАН, председатель центрального совета Всероссийского общества охраны природы Владимир Грачев, приводя примеры ответственного отношения бизнеса к решению глобальной экологической задачи.

Как рассказал на форуме директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин, «Норникель» также модернизировал газоочистное оборудование на Надеждинском металлургическом заводе в Заполярном филиале. На Медном заводе была изменена схема эвакуации низовых газов, которые теперь отводятся через одну трубу, снижая объемы выбросов в районе завода. Компания провела модернизацию Талнахской обогатительной фабрики Заполярного филиала, что позволило снизить вредные выбросы примерно на 15%. В 2019 году «Норникель» заключил с Росприроднадзором отдельное соглашение, взяв дополнительные финансовые обязательства по реализации экологических программ на территории Таймыра.

из архива пресс-службы

Активная экологическая работа ведется и в Мурманской области, на площадках Кольской ГМК, где реализуется программа модернизации производства на сумму более 34 млрд рублей. «Планомерные инвестиции в модернизацию производства уже сейчас позволили сократить выбросы диоксида серы только в Мончегорске по сравнению с 1998 годом на 60 процентов, — отметил в своем выступлении на форуме статс-секретарь, вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков. — В 1998 году выбросы составляли порядка 89 тысяч тонн, в 2018 году — 37 тысяч тонн. С целью сокращения негативного воздействия на атмосферный воздух мы отказались от переработки бедного концентрата в плавцехе поселка Никель. На этой площадке наша цель — к 2020 году сократить выбросы на 50 процентов к уровню 2015 года».

Примечательно, что этим усилия компании по улучшению ситуации непосредственно в Мурманской области не ограничивается. Буквально на днях президент «Норникеля» Владимир Потанин заключил с правительством Мурманской области соглашение о реализации экологических мероприятий, что предполагает в перспективе закрытие плавцеха.

Стержневым проектом «Норникеля» является Серный проект. «Объем финансирования Серного проекта из средств компании с этого года по 2022 год включительно составит 123 миллиарда рублей, это третья часть всех внебюджетных средств, предусмотренных программой “Чистый воздух”, — говорит Дмитрий Пристансков.

Экологическую политику «Норникеля» поддерживают не только политики и ученые, но и международные экологи. На презентации книги «“Норникель”: Экологические амбиции» представители международного экологического объединения «Беллона» отметили рост инвестиций «Норникеля» в основной капитал на охрану окружающей среды, который составил 150% в период с 2017 по 2018 год.

Комментируя планы «Норникеля» по закрытию плавильного цеха в поселке Никель, генеральный директор центра «Беллона» в России Александр Никитин сказал, что «Норникель» «твердо следует по заявленному пути масштабных экологических трансформаций своей промышленной политики… Пока все заявленные планы “Норникеля” воплощаются в жизнь, и для общества и партнеров по приграничному сотрудничеству это очень хороший сигнал».

«Промышленность привычно называют главным загрязнителем окружающей среды, но мы, причем “Норникель” как один из ярких примеров, — главные драйверы улучшения экологической среды», — сказал Александр Шохин.