США намерены направить дополнительных военных в Сирию для защиты нефти

В американском военном ведомстве подтвердили готовность направить дополнительные соединения на северо-восток Сирии, передает РИА «Новости». Пентагон поясняет, что намерения связаны с защитой от террористов нефтяных месторождений.

Как рассказали агентству в ведомстве, Соединенные штаты намерены действовать совместно с Сирийскими демократическими силами, чтобы не допустить попадания «нефтяных месторождений в руки террористов и других дестабилизирующих ситуацию игроков». При этом представитель Пентагона не стал конкретизировать, сколько именно военных будет направлено в Сирию.

Однако издание Wall Street Journal сообщало, что контингент, отправляемый в САР, насчитывает порядка 500 американских военнослужащих.