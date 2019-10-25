Стало известно, какой будет новая система пенсионных накоплений

Минфин и Центробанк России определили параметры новой накопительной пенсионной системы под названием гарантированный пенсионный план (ГПП), передает ТАСС, ссылаясь на источники, знакомые с разработкой проекта.

Ожидается, что введение в широкое использование продукта поможет гражданам России самостоятельно копить пенсию при государственной поддержке.

Согласно плану россияне сами решит, в каких фондах копить пенсию, а взносы можно проводить через централизованную систему, поставив в известность работодателя только о части зарплаты, которая пойдет на пенсию. Также работодатель не будет знать, в какой фонд делается взнос.

Чтобы заключить договор с фондом, необходимо подать заявление и сделать первый перевод денег в фонд. При этом начинать копить на пенсию можно с любого возраста, а отказаться от программы в любой момент, но не раньше шести месяцев после начала перечисления денег. После отказа все вложенные средства вернутся обратно.