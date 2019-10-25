«Сухой» договорился о продаже 40 самолетов Норвегии

Производитель Sukhoi Superjet подписал договор о продаже 40 самолетов авиакомпании Norwegian Air, пишет РБК, ссылаясь на источники, знакомые с условиями меморандума.

В обмен Норвегия предлагает предоставить для полетов из Европы в Азию транссибирский маршрут. Также норвежская сторона требует скидку на оплату полетов, сообщают источники РБК.

Согласно подписанному меморандуму, на первом этапе норвежской стороне передадут в лизинг десять SSJ-100 для аргентинской «дочки» Norwegian Air. На втором этапе будет передано еще 30 самолетов для головной компании.

Norwegian Air несколько лет безуспешно добивается разрешения на полеты по транссибирскому маршруту. Авиакомпания направляла запросы в правительство Норвегии, но пока безуспешно, сообщает источник РБК. Экономия для компании на рейсе туда-обратно составит около четырех-пяти часов, или $80 тыс.