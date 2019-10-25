Трамп сделал важное заявление о торговых переговорах с Китаем

Глава Белого дома Дональд Трамп сделал важное заявление торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином.

По словам американского лидера, переговоры с Поднебесной по торговой сделке продвигаются очень хорошо. Об этом Трамп заявил в ходе беседы встречи с представителями СМИ, передаёт РИА Новости.

При этом президент США подчеркнул, что представители Вашингтона и Пекина плотно работают по сделке.

«Мы очень хорошо продвигаемся в переговорах с КНР. Китай очень хочет заключить эту сделку», – резюмировал Трамп.