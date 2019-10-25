Глава ЦИК Украины исключил проведение выборов на Донбассе

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко считает невозможным в ближайшее время проведение выборов на территории ДНР и ЛНР. «Украина должна взять под контроль государственную границу, иностранные вооруженные формирования с этой территории нужно вывести. Чтобы хотя бы теоретически говорить о проведении выборов на этих территориях, нужно принять другой закон. Это компетенция Верховной рады. Какие она пропишет процедуры, что предусмотрит, пока прогнозировать сложно», - заявил Диденко.

1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Украина подписала «формулу Штайнмайера». Она предусматривает введение в действие закона об особом статусе Донбасса после проведения местных выборов.