Украина заявила о готовности к переговорам по Крыму

МИД Украины заявил о готовности к проведению переговоров по Крыму, пишет агентство РИА «Новости», ссылаясь на заявление, опубликованное на сайте внешнеполитического ведомства.

В документе говорится, что в настоящий момент Киев готов к проведению переговоров в любом формате, который поможет Украине «вернуть» Крым. В заявлении напоминается, что именно Украина согласно Конвенции ООН «является прибрежным государством в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, в водах, прилегающих к украинскому Крыму».

Комментируя заявление украинского МИД, член оборонного комитета Совфеда России Франц Клинцевич заявил, что «восстановление суверенитета Украины над Крымом невозможно никогда».

Коллега Клинцевича сенатор Сергей Цеков считает, что переговоры по Крыму с Украиной возможны только в случае «желания Киева признать российский статус полуострова».