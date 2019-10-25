В Крыму оценили готовность Киева к переговорам по статусу полуострова

Сергей Аксенов – глава Крыма – прокомментировал заявление пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Екатерины Зеленко о готовности Киева к переговорам с Москвой, главной целью которых должно стать восстановление суверенитета «самостийной» над полуостровом.

По словам Аксёнова, он также готов к переговорам, но только о признании российского статуса полуострова, передаёт РИА Новости.

«Я готов к переговорам, но чтобы Украина признала Крым российским, – подчеркнул глава полуострова. – Пожалуйста, если они этого так хотят, то мы, конечно же, не против. Но для нас этот вопрос уже давным-давно закрыт, Крым – это Россия. Осталось только признать это Киевом. Если в этой части переговоры, слава богу, пусть признают».