В ПФР рассказали, как делать добровольные пенсионные взносы

В пенсионном фонде России (ПФР) заявили, что добровольные взносы на пенсию можно делать во время работы за рубежом. Для этого необходимо подать заявление в ПФР, передаёт РИА Новости со ссылкой на сайт фонда.

При этом в ПФР напомнили, что пенсионное страхование в нашей стране носит обязательный характер, распространяясь на всех работающих граждан. Но взносы на пенсии формируют и уплачивают работодатели. Но это вовсе не означает, что взносы нельзя делать самостоятельно. Это, в частности, удобно для тех, кото работает за границей. Также можно отчислять взносы на пенсию за близкого человека, который вообще нигде не работает.

Кроме того, пенсионные взносы могут делать самозанятые. Согласно закону они не обязаны делать отчисления на пенсионное страхование, поэтому такие граждане формируют свою пенсию самостоятельно.

Платежи для всех, кто добровольно перечисляет деньги на пенсию проводятся через банк по реквизитам, сформированным при помощи электронного сервиса ПФР. Периодичность взносов можно определять самостоятельно.

Имеются и ограничения. Они, в частности касаются, минимальных и максимальных платежей. Это зависит от того, сколько времени в течение года человек был плательщиком взносов.