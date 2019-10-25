Hyundai построит новый завод в России

Hyundai Wia Corp., подразделение Hyundai Motor Group, специализирующееся на производстве бензиновых двигателей для автомобилей, собирается инвестировать 210 млрд вон (179 млн долларов, 12,7 млрд рублей) в строительство завода в Санкт-Петербурге, сообщает агентство Yonhap. Первые двигатели должны сойти с конвейера нового завода по плану уже в 2022 году. Начальная годовая мощность завода должна составить 240 тыс. двигателей объемом 1,6 литра в год, а полная мощность планируется на уровне 330 тыс. двигателей.

Завод будет находиться рядом с уже существующим заводом компании «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Он позволит создать 500 новых рабочих мест. Это будет пятый завод компании Hyundai Wia. Сейчас у Hyundai Wia Corp. два завода в Южной Корее, один в Китае и один в Мексике. Они выпускают двигатели для автомобилей, собираемых Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp.

Общая годовая мощность Wia с вводом российского завода должна достигнуть 2 млн двигателей.

Hyundai Motor Co. владеет 25,35% акций в Hyundai Wia Corp. Kia Motors Co. и вице-председателю правления Hyundai Motor Group Чунь Юсуну принадлежат 13,44 и 1,95% соответственно.

«Мы сможем сократить расходы на логистику и производство, получая двигатели с российского завода,- заявил пресс-секретарь компании.- Мы намерены снабжать собранными в России двигателями и рынки на других континентах. В первую очередь, в Европе».

Предполагается, что каждый пятый двигатель будет уходить в Европу и Азию. Завод в Санкт-Петербурге будет также выпускать блоки цилиндров, головки блоков цилиндров, коленвалы, поршни и другие детали.