Аутстаффинг: что это за услуга, для чего она применяется и где ее можно заказать в Москве

Содержание трудовых ресурсов является одним из наиболее затратных бизнес-процессов для любой компании. Каждому работнику регулярно приходится платить ЗП, осуществлять социальные, налоговые отчисления от нее. Также возникают расходы на оплату больничных, отпускных и др. А для ведения кадрового делопроизводства приходится содержать высокооплачиваемых специалистов: бухгалтеров, HR-менеджеров. Вдобавок, большой штат негативно влияет на юридический статус компании и приводит к увеличению налоговых издержек.

Для решения всех этих проблем предназначены эффективные кадровые услуги. В частности, высокой результативностью характеризуется аутстаффинг персонала предприятия. Данная управленческая технология позволяет передать кадровое делопроизводство на обслуживание специализированному подрядчику.

Как и зачем применяется аутстаффинг

Внедрение данной технологии в существующую бизнес-модель компании достигается в несколько этапов:

Предприниматель обращается в аутстаффинговое агентство.

Стороны определяют цели и потребности компании, подбирают оптимальную схему сотрудничества.

Заказчик и подрядчик подписывают официальный двусторонний договор.

Организация увольняет работников из постоянного штата.

Сотрудники направляются в агентство и оформляются на его юридическое лицо.

После заключения трудовых соглашений кадры возвращаются в распоряжение прежнего нанимателя.

Предприниматель задействует работников в бизнес-процессах своей компании, но их официальным содержанием занимается подрядчик.

Как и любая услуга, аутстаффинг имеет преимущества и недостатки. Рассмотрим их подробнее.

Преимущества внештатного содержания кадров

В результате переоформления персонала в агентство фирма получает явные экономические выгоды:

Формальный штат существенно сокращается . Фактически на рабочих местах задействовано то же количество сотрудников, что и до внедрения аутстаффинга. Однако официально в организации числится уже меньше кадров, ведь по документам они оформлены в агентстве подрядчика.

. Фактически на рабочих местах задействовано то же количество сотрудников, что и до внедрения аутстаффинга. Однако официально в организации числится уже меньше кадров, ведь по документам они оформлены в агентстве подрядчика. Упрощается ведение документооборота . Чем меньше сотрудников числится в компании, тем проще вести кадровое делопроизводство. Это позволяет сократить HR-отдел и бухгалтерию, уволив незадействованных бухгалтеров и менеджеров по подбору персонала.

. Чем меньше сотрудников числится в компании, тем проще вести кадровое делопроизводство. Это позволяет сократить HR-отдел и бухгалтерию, уволив незадействованных бухгалтеров и менеджеров по подбору персонала. Оптимизируется налогообложение . Уменьшая формальный штат, организация может сохранить или получить статус субъекта малого предпринимательства. Это открывает доступ к применению УСН, что минимизирует налоговые издержки.

. Уменьшая формальный штат, организация может сохранить или получить статус субъекта малого предпринимательства. Это открывает доступ к применению УСН, что минимизирует налоговые издержки. Оптимизируются кадровые затраты . Постоянные расходы на персонал – ЗП, отчисления – распределяются в статьи переменных – платежи аутстафферу по контракту. Это благотворно влияет на состояние бухгалтерского баланса и повышает инвестиционную привлекательность фирмы.

. Постоянные расходы на персонал – ЗП, отчисления – распределяются в статьи переменных – платежи аутстафферу по контракту. Это благотворно влияет на состояние бухгалтерского баланса и повышает инвестиционную привлекательность фирмы. Предотвращаются проверки персонала ФМС, ФСС и пр. Инспектора миграционной, социальной и других федеральных служб регулярно посещают офисы компаний. Их цель – проверка легальности оформления сотрудников. Поскольку работники предприятия числятся в агентстве подрядчика, в него и направляются инспектора. Это предотвращает для организации риск наложения неподъемных штрафов.

Внештатный менеджмент трудовых ресурсов способствует сокращению затрат и увеличению доходов компании. Однако у данной услуги можно выделить и ряд недостатков.

Минусы аутстаффинга

Основные недостатки услуги:

Риск выбора недобросовестного подрядчика . Эффектная реклама позволяет каждому агентству создать себе безупречную репутацию. Однако на деле бизнес-партнер может оказаться мошенником. И сотрудничество с ним вместо экономических выгод приведет лишь к финансовым потерям.

. Эффектная реклама позволяет каждому агентству создать себе безупречную репутацию. Однако на деле бизнес-партнер может оказаться мошенником. И сотрудничество с ним вместо экономических выгод приведет лишь к финансовым потерям. Риск выбора малоопытного исполнителя. Содержание персонала необходимо доверить профессионалам. В этом случае можно рассчитывать на то, что выведенные за штат сотрудники будут своевременно получать ЗП и в кадровом обеспечении фирмы не возникнет «перебоев».

Когда заказчик заключает контракт с подрядчиком, он условно создает в его агентстве кадровый отдел для своей организации. С момента переоформления персонала обязанности документального и финансового содержания работников берет на себя аутстаффер. Для выплаты ЗП сотрудникам он распределяет бюджет, выделяемый предпринимателем. Недобросовестный бизнес-партнер может заключить «липовый» контракт, оформить персонал в фирму-однодневку и скрыться, как только получит первое перечисление средств. В результате, и деньги будут безвозвратно потеряны, и недовольные сотрудники могут начать поиски новых работодателей.

Чтобы предотвратить такие риски, заказчику необходимо с особой тщательностью подойти к выбору аутстаффингового агентства. Рекомендуется заключить партнерство с организацией, которая имеет большой опыт работы, хорошую репутацию на рынке, большую базу постоянных клиентов, предлагает прозрачные условия сотрудничества и запрашивает адекватные цены. Если вы ищите профессионального аутстаффера в Москве, обратите внимание на компанию «ВКС». Агентство работает с 2010 года и специализируется на оказании кадровых услуг для предприятий из различных отраслей хозяйствования.