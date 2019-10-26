Вход/Регистрация Подписка

Аутстаффинг: что это за услуга, для чего она применяется и где ее можно заказать в Москве

Москва, 26.10.2019
Аутстаффинг персонала это технология внешнего менеджмента кадров которая используется почти во всех сферах бизнеса. Что это за услуга аутстаффинг сотрудников с какой целью она применяется и где лучше всего заказывать в Москве.
#PressRelease

Содержание трудовых ресурсов является одним из наиболее затратных бизнес-процессов для любой компании. Каждому работнику регулярно приходится платить ЗП, осуществлять социальные, налоговые отчисления от нее. Также возникают расходы на оплату больничных, отпускных и др. А для ведения кадрового делопроизводства приходится содержать высокооплачиваемых специалистов: бухгалтеров, HR-менеджеров. Вдобавок, большой штат негативно влияет на юридический статус компании и приводит к увеличению налоговых издержек.

Для решения всех этих проблем предназначены эффективные кадровые услуги. В частности, высокой результативностью характеризуется аутстаффинг персонала предприятия. Данная управленческая технология позволяет передать кадровое делопроизводство на обслуживание специализированному подрядчику.

Как и зачем применяется аутстаффинг

Внедрение данной технологии в существующую бизнес-модель компании достигается в несколько этапов:

  • Предприниматель обращается в аутстаффинговое агентство.
  • Стороны определяют цели и потребности компании, подбирают оптимальную схему сотрудничества.
  • Заказчик и подрядчик подписывают официальный двусторонний договор.
  • Организация увольняет работников из постоянного штата.
  • Сотрудники направляются в агентство и оформляются на его юридическое лицо.
  • После заключения трудовых соглашений кадры возвращаются в распоряжение прежнего нанимателя.
  • Предприниматель задействует работников в бизнес-процессах своей компании, но их официальным содержанием занимается подрядчик.

Как и любая услуга, аутстаффинг имеет преимущества и недостатки. Рассмотрим их подробнее.

Преимущества внештатного содержания кадров

В результате переоформления персонала в агентство фирма получает явные экономические выгоды:

  • Формальный штат существенно сокращается. Фактически на рабочих местах задействовано то же количество сотрудников, что и до внедрения аутстаффинга. Однако официально в организации числится уже меньше кадров, ведь по документам они оформлены в агентстве подрядчика.
  • Упрощается ведение документооборота. Чем меньше сотрудников числится в компании, тем проще вести кадровое делопроизводство. Это позволяет сократить HR-отдел и бухгалтерию, уволив незадействованных бухгалтеров и менеджеров по подбору персонала.
  • Оптимизируется налогообложение. Уменьшая формальный штат, организация может сохранить или получить статус субъекта малого предпринимательства. Это открывает доступ к применению УСН, что минимизирует налоговые издержки.
  • Оптимизируются кадровые затраты. Постоянные расходы на персонал – ЗП, отчисления – распределяются в статьи переменных – платежи аутстафферу по контракту. Это благотворно влияет на состояние бухгалтерского баланса и повышает инвестиционную привлекательность фирмы.
  • Предотвращаются проверки персонала ФМС, ФСС и пр. Инспектора миграционной, социальной и других федеральных служб регулярно посещают офисы компаний. Их цель – проверка легальности оформления сотрудников. Поскольку работники предприятия числятся в агентстве подрядчика, в него и направляются инспектора. Это предотвращает для организации риск наложения неподъемных штрафов.

Внештатный менеджмент трудовых ресурсов способствует сокращению затрат и увеличению доходов компании. Однако у данной услуги можно выделить и ряд недостатков.

Минусы аутстаффинга

Основные недостатки услуги:

  • Риск выбора недобросовестного подрядчика. Эффектная реклама позволяет каждому агентству создать себе безупречную репутацию. Однако на деле бизнес-партнер может оказаться мошенником. И сотрудничество с ним вместо экономических выгод приведет лишь к финансовым потерям.
  • Риск выбора малоопытного исполнителя. Содержание персонала необходимо доверить профессионалам. В этом случае можно рассчитывать на то, что выведенные за штат сотрудники будут своевременно получать ЗП и в кадровом обеспечении фирмы не возникнет «перебоев».

Когда заказчик заключает контракт с подрядчиком, он условно создает в его агентстве кадровый отдел для своей организации. С момента переоформления персонала обязанности документального и финансового содержания работников берет на себя аутстаффер. Для выплаты ЗП сотрудникам он распределяет бюджет, выделяемый предпринимателем. Недобросовестный бизнес-партнер может заключить «липовый» контракт, оформить персонал в фирму-однодневку и скрыться, как только получит первое перечисление средств. В результате, и деньги будут безвозвратно потеряны, и недовольные сотрудники могут начать поиски новых работодателей.

Чтобы предотвратить такие риски, заказчику необходимо с особой тщательностью подойти к выбору аутстаффингового агентства. Рекомендуется заключить партнерство с организацией, которая имеет большой опыт работы, хорошую репутацию на рынке, большую базу постоянных клиентов, предлагает прозрачные условия сотрудничества и запрашивает адекватные цены. Если вы ищите профессионального аутстаффера в Москве, обратите внимание на компанию «ВКС». Агентство работает с 2010 года и специализируется на оказании кадровых услуг для предприятий из различных отраслей хозяйствования.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Скованные одной цепью

    Власть и бизнес сотрудничают для достижения целей нацпроекта «Экология»

    Сергей Кумов: «“Техпрорыв” уже позволил исключить из добычи и переработки миллионы тонн пустой породы»

    Одно из стратегических направлений развития ПАО ГМК «Норильский никель» — модернизация производства и соответствие современным мировым стандартам. В 2020 году «Норникель» переходит ко второму этапу «Технологического прорыва» — программы повышения операционной эффективности, стартовавшей в 2015 году

    Довести до единицы: растительные масла получат новый норматив

    В России грядет ужесточение законодательства в отношении показателей безопасности на масло-сырье. Законодатели спешат и хотят одномоментно пройти путь, на который Европе потребовалось 14 лет. Спешка грозит остановкой российской масложировой отрасли

    Курс на цифру

    Один из самых актуальных и обсуждаемых вопросов на сегодняшний день — заменят ли в будущем роботы живых людей на производстве. О том, как обстоят дела с роботизацией промышленности в столице, мы поговорили с руководителем Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александром Прохоровым

    Спартакиада как тимбилдинг и повод для знакомства

    Моросящий дождь и толпы — на стадионе Лужники, по дороге от метро и к метро. В холодную сентябрьскую субботу первая столичная Спартакиада «Моспром» собрала поклонников здорового образа жизни и любителей спорта

    Выставка ХИМИЯ-2019: будущее химической промышленности в цифровизации и кадрах

    Ни для кого не секрет, что развитое диверсифицированное химическое производство - залог конкурентоспособности любой современной экономики. США, страны ЕС, а также амбициозные азиатские государства – Китай и Индия - опирались и опираются в своём развитии на мощный химический комплекс.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Подкаст 43-й недели. Рейтинг крупнейших компаний России
    2. Российский газопровод остановит бум поставок СПГ в Китай
      Российский трубопроводный газ уменьшит спрос Китая на СПГ и охладит перегретый азиатский рынок
    3. Где быстрее всего растут зарплаты
      Не там, где вы подумали
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама