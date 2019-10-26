Аутстаффинг: что это за услуга, для чего она применяется и где ее можно заказать в Москве

Содержание трудовых ресурсов является одним из наиболее затратных бизнес-процессов для любой компании. Каждому работнику регулярно приходится платить ЗП, осуществлять социальные, налоговые отчисления от нее. Также возникают расходы на оплату больничных, отпускных и др. А для ведения кадрового делопроизводства приходится содержать высокооплачиваемых специалистов: бухгалтеров, HR-менеджеров. Вдобавок, большой штат негативно влияет на юридический статус компании и приводит к увеличению налоговых издержек.
Для решения всех этих проблем предназначены эффективные кадровые услуги. В частности, высокой результативностью характеризуется аутстаффинг персонала предприятия. Данная управленческая технология позволяет передать кадровое делопроизводство на обслуживание специализированному подрядчику.
Как и зачем применяется аутстаффинг
Внедрение данной технологии в существующую бизнес-модель компании достигается в несколько этапов:
Как и любая услуга, аутстаффинг имеет преимущества и недостатки. Рассмотрим их подробнее.
Преимущества внештатного содержания кадров
В результате переоформления персонала в агентство фирма получает явные экономические выгоды:
Внештатный менеджмент трудовых ресурсов способствует сокращению затрат и увеличению доходов компании. Однако у данной услуги можно выделить и ряд недостатков.
Минусы аутстаффинга
Основные недостатки услуги:
Когда заказчик заключает контракт с подрядчиком, он условно создает в его агентстве кадровый отдел для своей организации. С момента переоформления персонала обязанности документального и финансового содержания работников берет на себя аутстаффер. Для выплаты ЗП сотрудникам он распределяет бюджет, выделяемый предпринимателем. Недобросовестный бизнес-партнер может заключить «липовый» контракт, оформить персонал в фирму-однодневку и скрыться, как только получит первое перечисление средств. В результате, и деньги будут безвозвратно потеряны, и недовольные сотрудники могут начать поиски новых работодателей.
Чтобы предотвратить такие риски, заказчику необходимо с особой тщательностью подойти к выбору аутстаффингового агентства. Рекомендуется заключить партнерство с организацией, которая имеет большой опыт работы, хорошую репутацию на рынке, большую базу постоянных клиентов, предлагает прозрачные условия сотрудничества и запрашивает адекватные цены. Если вы ищите профессионального аутстаффера в Москве, обратите внимание на компанию «ВКС». Агентство работает с 2010 года и специализируется на оказании кадровых услуг для предприятий из различных отраслей хозяйствования.