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Автоматические выключатели: типы устройств и их особенности

Москва, 26.10.2019
#PressRelease

Внештатная ситуация, короткое замыкание или нагрузка в цепи, возросшая до критических значений, может привести к выходу из строя дорогостоящего оборудования, оплавлению и порче проводки, пожару, колоссальным финансовым тратам и человеческим жертвам.

В качестве меры защиты от КЗ и нагрузок используют специальные устройства, обесточивающие цепь – автоматические выключатели, они же просто «автоматы» или АВ. Группа «автоматов» включает несколько подгрупп, а также десятки моделей устройств в каждой из них, отличающихся эксплуатационными параметрами.

Типы автоматических выключателей

Модульные – это самый распространенный тип выключателей, которые монтируются в бытовые щитки. Предназначены для токов относительно небольшой величины. Для удобства использования и монтажа имеют стандартизированные габариты.

FAZ-B3/3N модульный автоматический выключатель

Дифференциальные выключатели можно включить в отдельную категорию оборудования, хотя их единственное кардинальное отличие – это наличие УЗО в конструкции.

Автоматические выключатели в литом корпусе – это «старшие братья» бытовых моделей для промышленных объектов, где токи выше и требования к оборудованию строже. Они уже могут работать с токами до 1 кА. Свое название получили из-за особенностей заводской сборки и внешнего вида.

Воздушные – это оборудование работает с очень высокими токами. Так как в ходе аварийных отключений в таких цепях возникает искра, способная оплавить контакты, имеют специальные гасители.

Конструктивные особенности

Главная задача любого автоматического выключателя состоит в том, чтобы максимально быстро разъединить цепь, в которой произошло короткое замыкание или недопустимый рост нагрузки. Поэтому его основной частью устройства становится разъединитель.

Он может быть тепловым (с биметаллической пластиной) или магнитным (с соленоидом). Как правило, скорость срабатывания теплового выключателя уступает магнитному. Обратите внимание, что разъединители могут работать и в «обратную сторону»: некоторые АВ разъединяют цепь при слишком малых значениях тока. Есть АВ, которые управляются удаленно, разъединяют и включают цепь не только автоматически, но и по команде.

По количеству полюсов автоматический выключатель может быть – одно-, двухполюсным. Также есть модели с 3 или 4 полюсами.

Чувствительность АВ к колебаниям номинального тока – тоже важный эксплуатационный параметр. Самые «чувствительные» автоматы – это класс А. Класс В встречается в некоторых цифровых приборах, класс С – в бытовых сетях, а класс D – часто монтируют на линиях, подходящих к жилым зданиям для «подстраховки».

Крайне важно правильно выбирать автоматические выключатели с учетом мощности, для которой они предназначены – в противном случае АВ либо не сработает в критической ситуации, что может привести и к пожару, и к человеческим жертвам, либо все время будет выбивать без аварийной причины.

Поэтому крайне рекомендуем обратиться за помощью к специалисту, который сможет учесть все особенности сети, чтобы подобрать оптимальный АВ.

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