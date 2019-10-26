Чем выгоден и удобен шкаф-купе на заказ

Заказные шкафы-купе Вискорп имеют следующие преимущества перед стандартными моделями:

Многообразие форм и габаритов. Производители располагают возможностями, позволяющими изготовить шкаф-купе для любого помещения. Такой предмет мебели может быть встроен в любую нишу или проем. За счет этого достигается оптимальное использование имеющегося в помещении места и обеспечивается возможность его зонирования.

Разные варианты открывания дверей. Изготовленные по индивидуальному заказу шкафы могут быть оснащены как раздвижными, так и распашными дверьми. При наличии у заказчика желания возможно их сочетание в одном и том же предмете мебели.

Многообразие внутреннего наполнения. В изготовленных на заказ шкафах-купе могут быть установлены какие угодно модули внутреннего наполнения. Все они будут размещаться там, где укажет заказчик, исходя из своих вкусов и соображений удобства.

Богатый выбор материалов и дизайна. За счет обширного выбора вариантов отделки дверей имеется возможность заказать шкаф-купе, идеально гармонирующий с интерьером конкретного помещения.

Если у заказчика имеются свои идеи относительно внешнего оформления и конструктивных особенностей шкафа-купе, то этот предмет мебели будет изготовлен на их основе. А при отсутствии собственного представления о том, каким должен быть шкаф-купе, можно довериться опытным профессионалам, которые предложат заказчику наилучшие решения и по дизайну, и по конструкции.

Перед заказом шкафа-купе надо определиться со следующими параметрами:

Тип помещения. Нужно знать, в каком помещении будет находиться мебель. Шкаф-купе для спальни и для прихожей – это абсолютно разные изделия как по внешнему оформлению, так и по внутреннему наполнению.

Особенности тех вещей, которые будут храниться в шкафу. Для хранения постельного белья нужны широкие полки, тогда как мелкие предметы лучше хранить в корзинах или ящиках.

Площадь помещения. Шкаф-купе должен ей соответствовать, чтобы пользоваться им было удобно.

Наличие ниш. Шкаф-купе является достойной заменой кладовой. В нем поместится все.

При заказе моделей шкафов-купе нетипичных габаритов все же нельзя забывать о стандартах, поскольку они были разработаны из соображений удобства. Без особой необходимости не нужно заказывать шкаф глубиной меньше шестидесяти сантиметров.