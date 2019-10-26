Вход/Регистрация Подписка

Доставка еды: ключевые преимущества

Москва, 26.10.2019
В настоящее время доставка товаров является одной из самых популярных услуг. Покупатели имеют возможность заказать на дом почти любые потребительские товары, начиная пищевыми продуктами и заканчивая бытовыми электроприборами.
#PressRelease

В данном сегменте приоритетным направлением является сервис по доставке готовых блюд. Спрос на эту услугу постоянно увеличивается. Существует целый ряд причин, обусловливающих данный факт.

Главные преимущества круглосуточной доставки готовой еды на дом заключаются в практичности и удобстве. Самостоятельная готовка еды интересна далеко не всем людям. И даже те из них, кому нравится это занятие, далеко не всегда могут найти для него время. Однако полноценное трехразовое питание требуется любому человеку, и доставка еды оказывается полезным подспорьем в решении данной задачи.

Другая распространенная ситуация, в которой может потребоваться доставка еды на дом – внезапный визит гостей. Вместо того чтобы обременять себя приготовлением угощения, на что требуется немало времени, можно заказать доставку на дом сытного и вкусного ужина.

Тем, кто решил сделать сюрприз любимой женщине и устроить ей романтический ужин при свечах, доставка еды на дом подойдет как нельзя лучше: нет необходимости идти в магазин за продуктами, тратить массу времени и сил на их приготовление, а потом мыть грязную посуду. Нужно лишь заказать готовые блюда в хорошем ресторане, а затем можно наслаждаться вдвоем европейской, японской, китайской или средиземноморской кухней.

С учетом всего вышесказанного можно сделать вывод, что заказ готовой еды на дом является прекрасным способом экономии своего времени, обеспечения себя и своих близких сбалансированным, полезным и вкусным питанием, а также удовлетворения своего гастрономического любопытства путем употребления новых блюд, характеризующихся сложностью готовки или подбора ингредиентов.

В связи со всем вышесказанным становится понятно, почему востребованность доставки еды на дом постоянно растет. В значительной мере популярность этой услуги обусловлена ее доступностью и легкостью: заказать доставку готовых блюд на дом можно в любое время как по телефону, так и с использованием всемирной паутины.

В соответствии с действующими в России нормами, готовые блюда должны доставляться в течение тридцати минут с момента приема заказа. Оперативность сервиса является залогом его популярности среди клиентов.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Скованные одной цепью

    Власть и бизнес сотрудничают для достижения целей нацпроекта «Экология»

    Сергей Кумов: «“Техпрорыв” уже позволил исключить из добычи и переработки миллионы тонн пустой породы»

    Одно из стратегических направлений развития ПАО ГМК «Норильский никель» — модернизация производства и соответствие современным мировым стандартам. В 2020 году «Норникель» переходит ко второму этапу «Технологического прорыва» — программы повышения операционной эффективности, стартовавшей в 2015 году

    Довести до единицы: растительные масла получат новый норматив

    В России грядет ужесточение законодательства в отношении показателей безопасности на масло-сырье. Законодатели спешат и хотят одномоментно пройти путь, на который Европе потребовалось 14 лет. Спешка грозит остановкой российской масложировой отрасли

    Курс на цифру

    Один из самых актуальных и обсуждаемых вопросов на сегодняшний день — заменят ли в будущем роботы живых людей на производстве. О том, как обстоят дела с роботизацией промышленности в столице, мы поговорили с руководителем Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александром Прохоровым

    Спартакиада как тимбилдинг и повод для знакомства

    Моросящий дождь и толпы — на стадионе Лужники, по дороге от метро и к метро. В холодную сентябрьскую субботу первая столичная Спартакиада «Моспром» собрала поклонников здорового образа жизни и любителей спорта

    Выставка ХИМИЯ-2019: будущее химической промышленности в цифровизации и кадрах

    Ни для кого не секрет, что развитое диверсифицированное химическое производство - залог конкурентоспособности любой современной экономики. США, страны ЕС, а также амбициозные азиатские государства – Китай и Индия - опирались и опираются в своём развитии на мощный химический комплекс.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Подкаст 43-й недели. Рейтинг крупнейших компаний России
    2. Российский газопровод остановит бум поставок СПГ в Китай
      Российский трубопроводный газ уменьшит спрос Китая на СПГ и охладит перегретый азиатский рынок
    3. Где быстрее всего растут зарплаты
      Не там, где вы подумали
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама