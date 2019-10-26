Как выбрать идеальную женскую шапку

Правильный подбор головного убора, гармонирующего с типом лица, избавляет от переживаний относительно своего внешнего вида, позволяя всегда производить благоприятное впечатление на окружающих. Стилисты, имеющие богатый опыт, окажут помощь в определении типа лица и дадут рекомендации по поводу подбора самой подходящей шапки https://likewear.ru/zhenskie-shapki.

Методы установления типа лица

Для решения первоочередной задачи, то есть определения типа своего лица, вполне подходят обыкновенные инструменты стилистов. С их помощью можно измерить лицо с максимальной точностью, а потом подставить полученные по результатам измерений цифры в стандартную формулу. Но этот метод является достаточно сложным, и для его применения необходимо приложить немало усилий. Есть и другие методы, гораздо более простые.

Один из них состоит в совершении следующих действий. Сначала надо отодвинуть длинные волосы на заднюю часть головы и зафиксировать их на затылке с применением заколки. Потом нужно встать перед большим зеркалом и обвести на нем контур отражающегося лица с использованием какого-нибудь подходящего в данных целях средства, например, губной помады. Когда контур будет нарисован на стекле, нужно сравнить его форму с основными геометрическими фигурами.

Другой способ предусматривает совершение того же самого действия, что и в предыдущем случае, то есть фиксацию длинных волос на затылке. Однако после этого вместо зеркала используется фотоаппарат или смартфон, с помощью которого делается селфи-фотография. Эту фотографию печатают на бумаге и обводят лицо на ней маркером. Последнее действие при использовании данного метода также совпадает с последним действием из предыдущего способа – по нарисованному контуру устанавливается тип лица.

Принципы подбора шапки в соответствии с типом лица

Легче всего решить проблему с подбором шапки обладательницам овального лица. Данный тип универсален, так что для него подходят практически любые модели шапок, кроме визуально удлиняющих лицо. Это касается чрезмерно высоких и обтягивающих головных уборов, в качестве изготовления для которых используется тонкий трикотаж. Оформление шапки для овального типа лица должно быть выполнено с применением круглых и овальных элементов. К таким изделиям относятся:

шапка-тюрбан;

шапка с помпоном;

головной убор, изготовленный из меховых полос;

берет с крупным плетением.

При возникновении необходимости в подборе головного убора для круглого лица надо искать изделия, визуально увеличивающие длину головы. Форма таких моделей является вертикальной, за счет чего лицо выглядит овальным. На таких шапках не должны присутствовать элементы с резкими и рваными очертаниями. С помощью этого подхода можно сделать круглые щеки зрительно меньше, за счет чего лицо будет иметь вытянутый вид. Круглолицым женщинам подойдут следующие модели шапок:

береты https://likewear.ru/zhenskie-berety

удлиненные головные уборы с помпонами, делающие лицо зрительно длиннее;

кепи (такие головные уборы также следует носить немного набок);

шапки-казачки (гармонично смотрятся в комбинации с косынкой либо с широким шарфиком);

удлиненные шапки с асимметричными небольшими декоративными деталями.

Лицо в форме треугольника имеет высокий лоб, виски большой ширины, острый подбородок. Для придания ему пропорциональности надо носить шапки, которые способствуют отвлечению взгляда от верха головы путем привлечении внимания к середине лица и глазам. Обладательницам треугольного лица нельзя носить громоздкие шапки, так как они делают лицо невзрачным. Стилисты советуют им отдавать предпочтение следующим изделиям:

шапки-«бенни» (отлично собираются в складки на затылке, а линия подбородка выглядит более объемной благодаря загибам на головном уборе ниже виска);

туго обтягивающие голову шапки, на которых нет объемных декоративных элементов наподобие помпонов, крупных брошей, цветов.

Для квадратного лица характерны прямые, резкие и острые очертания: широкие скулы, четко обозначенная челюсть, большой подбородок. По этой причине при выборе шапки основная цель заключается в том, чтобы зрительно сгладить резкие черты, придав им мягкости. Подходящими головными уборами для обладательниц квадратного лица будут: