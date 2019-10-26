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Критерии и особенности выбора транспортной компании

Москва, 26.10.2019
Организация международных грузоперевозок представляет собой сложный процесс, в котором участвуют не только транспортные компании, но и множество других сторон.
#PressRelease

На этом рынке работает колоссальное число транспортных фирм, так что выбрать среди них наиболее достойного партнера, такого как ltcargo.ru нелегко. Большинство транспортных фирм специализируется на определенных направлениях деятельности. Всех грузоперевозчиков можно классифицировать на следующие типы:

  • Фирмы, использующие определенный вид транспортных средств – самолеты, железнодорожные составы, автомобили, речные и морские суда.
  • Фирмы, специализирующиеся на конкретном направлении – к примеру, на поставках из Европы или даже только на грузоперевозках из Франции.
  • Фирмы, занимающиеся исключительно импортными или экспортными операциями.
  • Фирмы, работающие исключительно с большими объемами грузоперевозок.
  • Фирмы, занимающиеся исключительно перевозками определенных типов грузов – наливных, опасных и др.

Кроме того, существуют крупные транспортные фирмы, у которых есть партнеры или филиалы во множестве государств. Однако такие фирмы тоже имеют определенную направленность.

При выборе транспортной фирмы необходимо руководствоваться, прежде всего, потребностями своего бизнеса. Тем, кто нуждается в перевозке исключительно мелких партий товаров по разным направлениям, следует найти фирму, специализирующуюся на авиаперевозках. Тем, кто нуждается в доставках грузов только, к примеру, из Китая, надо найти фирму, специализирующуюся на данном направлении. Сотрудничество с ней может принести гораздо больше выгод, чем использование услуг остальных компаний. Кроме того, при выборе транспортной фирмы полезно соблюдать следующие рекомендации:

  • Первым делом надо убедиться в том, что транспортная фирма имеет официальную регистрацию. Для этого можно воспользоваться вебсайтом ФНС.
  • Затем надо изучить вебсайт самой транспортной фирмы и ознакомиться с отзывами о ее деятельности в глобальной сети.
  • Поскольку наибольшее доверие вызывают мнения своих знакомых, нужно расспросить деловых партнеров, занимающихся международными грузоперевозками, знакомы ли они с деятельностью выбранной транспортной фирмы.
  • Перед подписанием контракта нужно выяснить, готова ли транспортная фирма оказать весь спектр требуемых услуг, включая упаковку, таможенное оформление, страхование.
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