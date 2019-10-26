Курс доллара: ситуация для рубля резко изменилась

Рубль завершил рабочую неделю укреплением к доллару и евро, отреагировав на решение российского регулятора, который на вчерашнем заседании Совета директоров ЦБ РФ снизил ключевую ставки сразу на 50 базисных пунктов (б.п.). Снижение ставки прогнозировалось аналитиками, однако большинство из них склонялось к более умеренному варианту. В частности, об этом говорили аналитики, опрошенные ТАСС и Reuters. Три четверти из них прогнозировали снижение ставки на 0,25 б.п., остальные - на 0,5 б.п.

Среди последних были и аналитики Сбербанка. Так, главный экономист крупнейшей в стране кредитной организации Антон Струченевский и стратег по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко были убеждены, что ставка опустится до 6,5% годовых, а на следующем заседании в декабре регулятор может снизить ставку еще на 50 б.п. — до 6%. Такой прогноз аналитики сделали после заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что уровень инфляции в стране позволяет регулятору говорить о более решительном смягчении денежно-кредитную политики.

Таким образом, ситуация для рубля резко изменилась. Рынки привыкли к более острожным действиям ЦБ. Ранее Алексей Антонов из «Алор Брокер» заявлял, что столь резкое снижение ставки, вряд ли пойдёт на пользу нацвалюте. В пятницу на торгах Московской биржи российский рубль при этом не сразу отреагировал на столь важное событие. Но после некоторого ступора всё-таки перешёл к росту. По данным на 14:40 мск курс доллара составлял 63,84 руб., курс евро – 70,92. К 19:00 мск – закрытию основной торговой сессии – доллар торговался уже по 63,73 руб., что на 33,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Также солидно просел к вечеру пятницы и евро – валюта ЕС торговалась по 70,62 руб., потеряв за сутки 49,5 коп.

Ранее «Эксперт» сообщал, что положительная реакция рубля на решение ЦБ РФ, стала возможной из-за того, что регулятор снизив ставку на 50 б.п. всё-таки отказался от голубиной риторики, не став открыто обещать второго снижения ставки уже в декабре, о чём ранее говорили, например, всё те же аналитики Сбербанка. Таким образом, рубль спокойно переварив вчерашнее решение Центробанка, переключится на другие факторы – влияние на курс национальной валюты окажут налоговый период и динамика внешних индикаторов, нефти и риск-инструментов. При этом решение ФРС на следующей неделе станет следующей главной темой для рубля.

С таким предположением солидарен Дмитрий Майоров из агентства «Прайм», который также считает, что ЦБ РФ по-прежнему планирует оценивать целесообразность снижения ставки на одном из ближайших заседаний. По его мнению, регулятор будет принимать решения с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

В этих условиях, как прогнозирует он, рубль в краткосрочной перспективе пока стабилизируется около достигнутых уровней в ожидании внешних сигналов от ФРС и от переговорщиков по торговым переговорам между Вашингтоном и Пекином.

Между тем, Пётр Матыс из Rabobank, напомнив, что российский рубль вчера укрепился по отношению к доллару и евро после того, как Центральный банк страны снизил процентные ставки, предположил, что такое решение может быть положительным для нацвалюты, но лишь в краткосрочной перспективе.

«В краткосрочной перспективе рубль должен извлечь выгоду из вчерашнего снижения ставок и перспективы ещё одного снижения в этом году, ожидаемого в декабре, поскольку это будет стимулировать спрос на российские облигации и акции», – резюмировал эксперт.

С ним частично солидарен и Евгений Маришин из ИФК «Солид». Ещё в четверг он предполагал, что после снижения ставки ЦБ РФ доллар может просесть в диапазон 63,0-63,5 руб. Однако, в дальнейшем валюта США, по его мнению, вновь начнёт расти из-за прогнозируемого роста инфляции.

«В итоге к концу 2020 года доллар вполне может оказаться в коридоре 67-69 руб.», – прогнозирует Маришин.

Между тем аналитики Финам напомнили, что регулятор в пятницу сохранил мягкую риторику, что отражается в снижении прогноза по инфляции на конец 2019 года с 4-4,5% до 3,3-3,7%.

«Столь резкое снижение прогнозов означает, что ЦБ РФ всё-таки намерен снижать ставку ускоренными темпами до конца года, если на глобальном рынке не повысится волатильность. Поэтому, до начала января доллар может укрепиться к рублю, так как решительное снижение и прогноз по инфляции ещё не заложены в цены», – считают эксперты.