Преимущества использования бензиновых генераторов

Бензиновые генераторы, предлагаемые интернет-магазином «Империя Инструмента» – это компактная автономная силовая установка, обеспечивающая подачу электрической энергии. Эксперты перед выбором установки рекомендуют обратить внимание на ее мощность, тип двигателя, какой объем бака, сколько фаз, какое количество бензина потребляет, какого размера генератор.

Особенности

Представленные бензиновые генераторы могут использоваться как в частных домах, так и на даче, на стройке, на небольшом предприятии. Благодаря компактным габаритам установку можно взять с собой на природу, если вы решили устроить несколькодневный пикник. Это хороший помощник в любой экстренной ситуации. Его можно использовать как аварийный источник питания, так и автономный – на постоянной основе. В среднем бензиновые генераторы способны обеспечить от 4 до 11 часов беспрерывной подачи света.

Если вас оповестили о плановом отключении света, к примеру, замена кабеля, ремонтные, профилактические работы, например, бензиновый генератор Champion GG6500EBS заменит стандартную подачу электричества, обеспечив электроэнергией на нужный промежуток времени. Если установка используется в загородном доме, с ее помощью можно выполнять хозяйственные, строительные работы. Если в чрезвычайной ситуации нужно в максимально короткие сроки наладить стабильную подачу электрической энергии, лучше, чем бензинный генератор установки для этого не найти.

Немного о конструкции

Бензиновая модель состоит из двух основных элементов – электрического генератора и двигателя внутреннего сгорания. Champion GG6500EBS оснащен системой защиты от перегревания, здесь установлен стабилизатор напряжения, есть индикатор, позволяющий контролировать расход топлива. Также установлена система защиты от перегрузки, индикатор нагрузки.

Максимальная мощность представленного генератора 5.5кВт, в бак максимально можно залить 25 литров топлива, запустить установку можно либо вручную, либо воспользоваться электрическим способом запуска стартера.

Преимущества

На рынке существуют не только бензиновые, но и газовые генераторы, дизельные. К основным преимуществам установок на бензине нужно отнести:

Простое использование. Ручной или электрический запуск. Мобильность. Перенести генератор просто, можно воспользоваться рукояткой или колесиками. Вес Champion GG6500EBS 79.4 кг. Воздушное охлаждение, что обеспечивает стабильную работу, защищает от перегрева. Низкая цена. Магазин «Империя Инструмента» предлагает покупателям самые низкие цены, а если найдете дешевле, то получите скидку на товар. Шумоизоляция. Низкий уровень шума обеспечивается благодаря специальному кожуху.

Запустить бензиновый генератор можно при любой температуре, даже если на улице будет мороз. Установка подходит для регионов с нестабильными жесткими климатическими условиями. Генераторы отличаются удобной системой управления и контроля. Бензиновые установки обладают широким диапазоном мощностей. Представленная модель Champion GG6500EBS имеет силу мощности 5.5 кВт, мощность двигателя 10/13.5 кВт/л.с., номинальная мощность – 5 кВт.

Что предлагает «Империя Инструмента»

В интернет-магазине можно заказать такие бензинные генераторы:

ТСС SGG 7500E. Hyundai HHY 10000FE-T. Fubag BS 7500 A ES. Caiman Explorer 3010XL12. HUTER DY8000LX. Ryobi RGN3600.

На сайте представлены и другие модели, здесь каждый надет ту установку, которая максимально удовлетворит потребности. Если вы будете использовать генератор на бензине в личных целях, подключая чувствительные приборы, лучшей модели не найти, ведь она обеспечивает стабильную подачу электрической энергии. Установить устройство можно и внутри помещения, и снаружи. Примите во внимание! Если агрегат будет стоять на улице, нужно обеспечить защиту от грязи, дождя/снега. Также нужно обеспечить защиту от прямого попадания солнечных лучей, это может стать источником возгорания.

Источник: https://www.imperiatools.ru/