Прогноз погоды: МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды

В конце октября аномально тёплая погода, которая почти весь месяц держится в большинстве российский регионов, сменится резким похолоданием. Кроме того, в ближайшие дни в некоторых областях страны ожидаются такие неприятные природные явления, как шквалистый ветер, сильный дождь и густые туманы. В этой связи местные Управления МЧС РФ выпустили специальные заявления, в которых просят жителей быть внимательными и осторожными.

Погода на Урале. Предупреждение МЧС об усиление ветра

Так, по прогнозу синоптиков, вечером в субботу, 26 октября, а также весь день в воскресенье, 27 октября испортится погодная обстановка на Урале.

В частности, Управление МЧС региона, ссылаясь на данные челябинского Гидрометцентра, объявило экстренное предупреждение из-за непогоды, которая придёт на Южный Урал. Ожидается, что до вечера воскресенья в отдельных районах Челябинской области прогнозируются порывы ветра до 20 метров в секунду.

Также штормовое предупреждение объявлено на этот уикенд в Свердловской области. В МЧС распространили сообщение, что в ночь на 27 октября, а также в первой половине дня воскресенья в Свердловской области ожидается сильный ветер — до 22 метров в секунду.

Спасатели при сильном ветре рекомендуют ограничить выход из зданий, а также просят взрослых взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Также необходимо заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам. Кроме того, надо быть особенно осторожными с огнём.

При этом, по прогнозу синоптиков, на большей территории Урала ожидается относительно тёплая для конца второго осеннего месяца погода – в дневные часы при сильном ветре и осадках воздух прогреется местами до плюс 10. После полуночи будет прохладнее – столбики термометров упадут до плюс 4-6. А мощное похолодание придёт на Урал во вторник, 29 октября, когда днём воздух остынет до минус 1, а в ночь на 30 октября – до минус 5-6.

МЧС Татарстана предупреждает об ухудшении погодных условий

Ожидается ухудшение погодных условий и на территории Татарстана. Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье, 27 октября при плюс 13 будет дождь и сильный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду. Также республиканское МЧС предупреждает, что в ночь на 27 октября, а также утром в отдельных районах Татарстана ожидается сильный туман. В связи с этим спасатели выпустили специальное предупреждение, в котором отмечается, что при тумане возникают такие факторы опасности как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП.

Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо лицам, страдающим сердечнососудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу. При этом пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям рекомендуется снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД. Кроме того, водителям следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Нельзя также забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения.

Главное Управление МЧС России по РТ напоминает, если вы попали в ЧС, и вам нужна помощь пожарных или спасателей, звоните по единому номеру для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона 112, 101 и 01 – со стационарного.

Погода в СПб и Ленинградской области. Предупреждение МЧС об усилении ветра

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 27-28 октября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидаются дожди, местами прогнозируются порывы ветра до 15-20 метров в секунду, в прибрежных районах – до 25 метров в секунду.

По прогнозу синоптиков, в ночь на воскресенье в Северной столице температура воздуха опустится до плюс 1, днём в воскресенье будет всего плюс 4-6, будет идти сильный дождь. В понедельник, 28 октября станет ещё холоднее (плюс 1-3), а ливень смениться мокрым снегом, на дорогах ожидается гололедица.

В связи со сложившейся метеообстановкой региональное Управление МЧС просит жителей СПб и Ленинградской области воздержаться от выхода на водные объекты и в лес. При сильно ветре рекомендуется убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а также сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу.

«При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01, 101. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101. Также в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует телефон доверия: 8 (812) 579-99-99», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

Из-за усиления ветра синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Предупреждение в столице и в области действует с 21:00 мск субботы, 26 октября и до 21:00 мск понедельника, 28 октября.

При этом, несмотря на достаточно сильный ветер, в воскресенье, 27 октября, Москва по прогнозу метеорологов, окажется в тёплом секторе циклона, который ещё несколько дней назад пришёл в российскую столицу из Скандинавии. Днём будет облачно, ветрено, но относительно тепло – воздух прогреется до плюс 15. Как утверждают синоптики, это последний тёплый выходной день в 2019 году в Москве.

Начиная со вторника, 29 октября, в регион придёт климатическая поздняя осень – погодная обстановка изменится под влиянием холодного антициклона. В дневные часы ожидаются осадки малой интенсивности, а максимальная температура составит плюс 2-4. После полуночи термометры опустятся до минус 1-3, атмосферное давление понизится до 742 мм ртутного столба, что чувствительно ниже нормы. Пик похолодания придётся в Москве на среду, 30 октября, когда дневная температура упадет до плюс 1 – минус 1.