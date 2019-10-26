Вход/Регистрация Подписка

Прогноз погоды: МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды

Москва, 26.10.2019
  • Прогноз погоды: МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды

Станислав Красильников/ТАСС

В конце октября аномально тёплая погода, которая почти весь месяц держится в большинстве российский регионов, сменится резким похолоданием. Кроме того, в ближайшие дни в некоторых областях страны ожидаются такие неприятные природные явления, как шквалистый ветер, сильный дождь и густые туманы. В этой связи местные Управления МЧС РФ выпустили специальные заявления, в которых просят жителей быть внимательными и осторожными.

Погода на Урале. Предупреждение МЧС об усиление ветра

Так, по прогнозу синоптиков, вечером в субботу, 26 октября, а также весь день в воскресенье, 27 октября испортится погодная обстановка на Урале.  

В частности, Управление МЧС региона, ссылаясь на данные челябинского Гидрометцентра, объявило экстренное предупреждение из-за непогоды, которая придёт на Южный Урал. Ожидается, что до вечера воскресенья в отдельных районах Челябинской области прогнозируются порывы ветра до 20 метров в секунду.

Также штормовое предупреждение объявлено на этот уикенд в Свердловской области. В МЧС распространили сообщение, что в ночь на 27 октября, а также в первой половине дня воскресенья в Свердловской области ожидается сильный ветер — до 22 метров в секунду. 

Спасатели при сильном ветре рекомендуют ограничить выход из зданий, а также просят взрослых взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Также необходимо заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам. Кроме того, надо быть особенно осторожными с огнём.

При этом, по прогнозу синоптиков, на большей территории Урала ожидается относительно тёплая для конца второго осеннего месяца погода – в дневные часы при сильном ветре и осадках воздух прогреется местами до плюс 10. После полуночи будет прохладнее – столбики термометров упадут до плюс 4-6. А мощное похолодание придёт на Урал во вторник, 29 октября, когда днём воздух остынет до минус 1, а в ночь на 30 октября – до минус 5-6.

МЧС Татарстана предупреждает об ухудшении погодных условий

Ожидается ухудшение погодных условий и на территории Татарстана. Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье, 27 октября при плюс 13 будет дождь и сильный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду. Также республиканское МЧС предупреждает, что в ночь на 27 октября, а также утром в отдельных районах Татарстана ожидается сильный туман. В связи с этим спасатели выпустили специальное предупреждение, в котором отмечается, что при тумане возникают такие факторы опасности как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП.

Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо лицам, страдающим сердечнососудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу. При этом пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям рекомендуется снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД. Кроме того, водителям следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Нельзя также забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. 

Главное Управление МЧС России по РТ напоминает, если вы попали в ЧС, и вам нужна помощь пожарных или спасателей, звоните по единому номеру для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона 112, 101 и 01 – со стационарного.

Погода в СПб и Ленинградской области. Предупреждение МЧС об усилении ветра

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 27-28 октября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидаются дожди, местами прогнозируются порывы ветра до 15-20 метров в секунду, в прибрежных районах – до 25 метров в секунду.

По прогнозу синоптиков, в ночь на воскресенье в Северной столице температура воздуха опустится до плюс 1, днём в воскресенье будет всего плюс 4-6, будет идти сильный дождь. В понедельник, 28 октября станет ещё холоднее (плюс 1-3), а ливень смениться мокрым снегом, на дорогах ожидается гололедица.

В связи со сложившейся метеообстановкой региональное Управление МЧС просит жителей СПб и Ленинградской области воздержаться от выхода на водные объекты и в лес. При сильно ветре рекомендуется убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а также сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу.

«При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01, 101. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101. Также в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует телефон доверия: 8 (812) 579-99-99», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

Из-за усиления ветра синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Предупреждение в столице и в области действует с 21:00 мск субботы, 26 октября и до 21:00 мск понедельника, 28 октября.

При этом, несмотря на достаточно сильный ветер, в воскресенье, 27 октября, Москва по прогнозу метеорологов, окажется в тёплом секторе циклона, который ещё несколько дней назад пришёл в российскую столицу из Скандинавии. Днём будет облачно, ветрено, но относительно тепло – воздух прогреется до плюс 15. Как утверждают синоптики, это последний тёплый выходной день в 2019 году в Москве.

Начиная со вторника, 29 октября, в регион придёт климатическая поздняя осень – погодная обстановка изменится под влиянием холодного антициклона. В дневные часы ожидаются осадки малой интенсивности, а максимальная температура составит плюс 2-4. После полуночи термометры опустятся до минус 1-3, атмосферное давление понизится до 742 мм ртутного столба, что чувствительно ниже нормы. Пик похолодания придётся в Москве на среду, 30 октября, когда дневная температура упадет до плюс 1 – минус 1.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Скованные одной цепью

    Власть и бизнес сотрудничают для достижения целей нацпроекта «Экология»

    Сергей Кумов: «“Техпрорыв” уже позволил исключить из добычи и переработки миллионы тонн пустой породы»

    Одно из стратегических направлений развития ПАО ГМК «Норильский никель» — модернизация производства и соответствие современным мировым стандартам. В 2020 году «Норникель» переходит ко второму этапу «Технологического прорыва» — программы повышения операционной эффективности, стартовавшей в 2015 году

    Довести до единицы: растительные масла получат новый норматив

    В России грядет ужесточение законодательства в отношении показателей безопасности на масло-сырье. Законодатели спешат и хотят одномоментно пройти путь, на который Европе потребовалось 14 лет. Спешка грозит остановкой российской масложировой отрасли

    Курс на цифру

    Один из самых актуальных и обсуждаемых вопросов на сегодняшний день — заменят ли в будущем роботы живых людей на производстве. О том, как обстоят дела с роботизацией промышленности в столице, мы поговорили с руководителем Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александром Прохоровым

    Спартакиада как тимбилдинг и повод для знакомства

    Моросящий дождь и толпы — на стадионе Лужники, по дороге от метро и к метро. В холодную сентябрьскую субботу первая столичная Спартакиада «Моспром» собрала поклонников здорового образа жизни и любителей спорта

    Выставка ХИМИЯ-2019: будущее химической промышленности в цифровизации и кадрах

    Ни для кого не секрет, что развитое диверсифицированное химическое производство - залог конкурентоспособности любой современной экономики. США, страны ЕС, а также амбициозные азиатские государства – Китай и Индия - опирались и опираются в своём развитии на мощный химический комплекс.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Молчание вокруг бюджета
    2. Пощупать границы лояльности
      Обычная история: после того как клиенты переводят в банк деньги и берут в нем кредит, условия кешбеков радикально ухудшаются. Все потому, что кешбеки и проценты на остаток — это не более чем обдуманный и конечный маркетинговый прием
    3. Специальное приглашение к социальному лифту
      Премией Банка Швеции памяти Альфреда Нобеля 2019 года отмечены экономисты, предпринявшие искусные попытки мотивировать бедных в развивающихся странах рационально откликаться на усилия стран и международных институтов по борьбе с бедностью
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама