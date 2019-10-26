Россия обвинила США в содействии незаконному вывозу нефти из Сирии

Генерал-майор Игорь Конашенков – официальный представитель Минобороны РФ – обвинил Пентагон в содействии незаконному вывозу нефти из Сирии. По его данным, американское военное ведомство продолжает отслеживать добычу «чёрного золота» на территории САР, а также его транспортировку за пределы этой страны.

При этом Минобороны представило снимки космической разведки, где чётко видны цистерны с «чёрным золотом», которые покидают территории Сирии под охраной американских военнослужащих и бойцов частных военных компаний (ЧВК) США, передаёт агентство «Интерфакс».

Эти снимки стали ответом на заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что армия США укрепляет позиции в сирийском Дейр-эз-Зоре для защиты нефтяных месторождений. Однако, как напомнил Конашенков, американские войска не имеют законного права заниматься охранной деятельностью на нефтяных месторождениях в САР.

«То, чем сейчас занимаются США в Сирии, а речь идёт захвате и удержание под своим контролем нефтяных точек, ни что иное, как международный государственный бандитизм», – резюмировал Конашенков.