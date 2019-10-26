Россиянка Бутина вернулась на родину

Россиянка Мария Бутина, которая была осуждена в США за работу незарегистрированным иностранным агентом и отбыла там 18-месячный тюремный срок, вернулась в РФ.

Самолёт с нашей соотечественницей несколько минут назад приземлился в московском аэропорту «Шереметьево». Здесь её встречают несколько десятков представителей СМИ, а также родные и близкие.

Напомним, 25 октября Бутина была освобождена из американской тюрьмы и передана сотрудникам иммиграционной и таможенной службы, где находилась в ожидании депортации. Минувшей ночью по московскому времени самолёт с россиянкой на борту вылетел из США.

После депортации Марии Бутиной в течение 10 лет запрещено обращаться за разрешением на въезд в США.