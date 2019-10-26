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Вашингтон и Пекин достигли договорённостей по условиям ввоза мяса птицы

Москва, 26.10.2019

Вашингтон и Пекин достигли определённых договорённостей по условиям взаимного ввоза мяса птицы. Согласно официальному заявлению министерства коммерции Китая, выдержки из которого публикует РИА Новости, соответствующие соглашение было достигнуто во время телефонных переговоров между вице-премьером Госсовета Поднебесной Лю Хэ с главой американского Минфина Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

Отмечается, что сторонам удалось договориться по вопросу регулирования американского импорта готового мяса птицы из Китая и рыбной продукции. Кроме того, стороны пришли к совместному решению о снятии запрета на экспорт из США в КНР мяса птицы.

Также подчёркивается, что представители Вашингтона и Пекина подтвердили, что в целом завершили технические консультации по части текста торгового соглашения между США и КНР.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп сделал важное заявление торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. По словам американского лидера, переговоры с Поднебесной по торговой сделке продвигаются очень хорошо. Об этом Трамп заявил в ходе беседы встречи с представителями СМИ. При этом президент США подчеркнул, что представители Вашингтона и Пекина плотно работают по сделке.

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