Защита прав потребителей: куда обращаться

Успешность претензии зависит не только от грамотности ее составления, но и от ее предъявления именно в ту организацию, которая контролирует соблюдение потребительских прав в определенной области деятельности. Помочь с решением данного вопроса вам смогут сотрудники https://insulaw.ru/.

При покупке товара ненадлежащего качества (в том числе при использовании услуг интернет-магазинов) надо писать жалобы в Роспотребнадзор и добиваться защиты своих прав согласно положениям Закона «О защите прав потребителей». При этом необходимо выбрать отделение Роспотребнадзора, которое территориально привязано к месту продажи некачественного товара. Кроме того, в Роспотребнадзор нужно обращаться при нарушении потребительских прав в следующих сферах:

предоставление банковских услуг;

различные услуги, оказываемые гражданам;

услуги в системе жилищно-коммунального хозяйства.

В Госжилинспекцию надо обращаться при обнаружении низкого качества звукоизоляции перекрытий между этажами и между квартирами, при невыполнении своих обязанностей управляющей компанией, при необоснованном повышении тарифов на коммунальные услуги, при проведении соседями несогласованной перепланировки квартиры или подвала с нарушением существующих норм.

В санэпидемстанцию надо обращаться с жалобами, которые касаются несоблюдения санитарных норм в любых областях производства, транспортировки, хранения и продажи пищевых продуктов.

Крайней инстанций, в которую нужно обращаться с жалобами на нарушителей потребительских прав, является суд. Перед подачей заявления в этот орган необходимо максимально полно использовать досудебные средства. При обращении в суд надо прилагать к заявлению следующие документы:

непринятые претензии;

письменные отказы;

результаты экспертиз.

Например, при возврате некачественных товаров продавец обязан вернуть покупателю уплаченные за них деньги в десятидневный срок. Если за это время деньги не были возвращены, то надо подать претензию к продавцу в двух экземплярах, один из которых с подписью представителя продавца оставить себе. В случае отсутствия ответа на претензию спустя две недели можно подавать заявление в суд, к которому будет приложен один из экземпляров письменной претензии.