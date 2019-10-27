Прогноз погоды на 10 дней: синоптики предупредили о наступлении морозов

Завершается октябрь, а вместе с ним заканчивается и период тёплой погоды. По данным синоптиков, второй осенний месяц с точки зрения температурных показателей стал одним из самых комфортных за последние годы – во многих регионах страны пали рекорды, которые держались десятилетиями.

Однако всему хорошему приходит конец, в том числе и аномально тёплой погоде. Метеорологи предупреждают, что в ближайшие 10 дней климатическая обстановка на территории Русской равнины кардинально поменяется.

Прогноз поды на 10 дней в Сибири

В регионы Западной Сибири климатическая зима будет подбираться аккуратно. Несмотря на то, что в среду в Новосибирской области похолодает сразу на 10 градусов (до плюс 1), в дальнейшем температурный фон будет снижаться медленно. По прогнозу синоптиков, в период с 30 октября по 6 ноября будет держаться стабильная погода (плюс 1 – минус 3). При этом в пятницу 1 ноября неожиданно потеплеет до плюс 7 и пойдёт дождь. Но это будет временным явлением, которая в целом не окажет серьёзного влияния на погоду в регионе. Пик похолодания здесь ожидается во вторник 5 ноября, когда в светлое время суток столбики термометров опустятся до минус 3, а после полуночи – до минус 6. При этом прогнозируется снег и местами порывистый ветер.

Примерно также будет развиваться погодная ситуация в Томской и Омской областях. Здесь пока по-весеннему тепло – в понедельник, 28 октября и во вторник, 29 октября – плюс 7-9 днём и плюс 4-6 – ночью. Зима постучится сюда в среду, 30 октября, когда градусники покажут днём минус 1, после полуночи – минус 5. Тёплая погода вернётся на один день – в пятницу, 1 ноября воздух прогреется до плюс 7. А самые сильные морозы в ближайшие 10 дней, по прогнозу синоптиков, ударят 5-6 ноября (минус 4 днём, и минус 7 – ночью).

В Восточной Сибири морозно уже сейчас. Например, в Забайкалье, сегодня днём было минус 1; в понедельник, 28 октября – минус 1-2; во вторник, 29 октября – около нуля. Начиная со среды здесь начнутся температурные качели: в среду воздух прогреется днём до плюс 8-9; в четверг, 31 октября – похолодает до плюс 1; в пятницу, 1 ноября – подморозит до минус 2; в субботу, 2 ноября столбики термометров опустятся до минус 2-4; в воскресенье, 3 ноября – поднимутся до плюс 2. Пик морозов придётся на 6 ноября – в дневные часы при ясной, солнечной погоде подморозит до минус 6.

Погода на 10 дней в Центральной России

Уже на предстоящей неделе ударят морозы в некоторых регионах Европейской России. Так, по прогнозу синоптиков, в Калужской и Тульской областях, где ещё сегодня было плюс 15, в ночь на среду термометры будут показывать минус 1-2. До конца недели, в дневные часы почти ежесуточно будут выпадать осадки в виде снега. При этом, в субботу, 2 ноября и в воскресенье, 3 ноября воздух остынет до минус 3-4.

Примерно такая же погода, которая по прогнозу синоптиков, продержится как минимум, до 5-6 ноября, ожидается в Смоленской, Владимирской, Ярославской и Тверской областях. Но здесь дневной температурный фон к среде, 6 ноября составят плюс 2-3.

Значительно теплее будет юге Центрального федерального округа. Например, в Белгородской области в ближайшие 10 дней минимальная дневная температура составит плюс 3-4 (в четверг, 31 октября и в пятницу, 1 ноября). В среднем же дневной температурный фон в период с 28 октября по 6 ноября будет около 6 градусов выше нуля, что соответствует климатической норме.

Погода на 10 дней в Москве. Точный прогноз синоптиков

Морозная погода ожидается в ближайшие дни и в российской столице. При этом неделя, несмотря на сильный дождь, начнётся в Москве с высоких температурных показателей. В частности, в понедельник, 28 октября, по прогнозу синоптиков, днём будет плюс 7-8, во вторник, 29 октября – плюс 5-7. Морозы ударят в регионе в ночь на среду, 30 октября – по прогнозу синоптиков, столбики погодных термометров опустятся до минус 2-3. Днём в среду, а также в четверг будет около нуля. Кроме того, ожидается выпадение снега и гололедица.

Такая погода будет обусловлена вторжением в регион мощного арктического циклона. Под его влиянием с 1 по 3 ноября в дневные часы станет ещё прохладнее – метеорологи обещают минус 2-3, после полуночи – минус 5. А вот с 4 по 6 ноября станет теплее – плюс 1-3. Однако возможны осадки, как в виде дождя, так и мокрого снега.

Напомним, в воскресенье, 27 октября едва не стал самым тёплым в Москве за всю историю метеонаблюдений. Но термометры совсем немного не дотянули до рекордных плюс 15 градусов. При облачной погоде воздух прогревался до плюс 14. При этом атмосферное давление к вечеру упало до 733 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы.

В свою очередь в пресс-службе Росгидромета предупредили, что с вечера 27 октября до утра 28 октября в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. В этом связи столичный Главк МЧС РФ рекомендует жителям Москвы и гостям российской столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.