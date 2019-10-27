Сотрудники ФСБ предотвратили массовое убийство в подмосковном колледже

Сотрудники ФСБ предотвратили массовое убийство, которое готовил совершить Борис Банин – 18-летний студент аграрного колледжа, расположенного в Московской области. Согласно предварительной информации, спецслужбам стало известно, что молодой человек планировал 29 октября прийти в учебное заведение и расстрелять, как студентов, так и педагогов, передаёт Baza.

По данным издания, к преступлению юноша готовился почти целый год, а примером для подражания для него стал «керченский стрелок» Владислав Росляков. Также известно, что в филиал Луховицкого аграрно-промышленного колледжа Баин поступил в 2018 году.

За это время он успел вступить в конфликт со своими коллегами по учебе, с преподавателями, а также с соседями по общежитию. Затаив на них обиду, молодой человек решил всех их убить. Для этого он начал поиск огнестрельного оружия, патронов к нему и взрывчатых веществ. В настоящее время Банин задержан. Другие подробности пока не сообщаются.