ТОП-10 брендов ванн 2019 года

Данная задача обычно решается владельцами жилья, которые задаются вопросом как выбрать ванну при планировании ремонта санузла и обновления сантехники.
В прежние времена выбор ванн был довольно скудным, а потому большинство покупателей отдавало предпочтение массивным изделиям из чугуна. Теперь же ассортимент значительно расширился, благодаря чему потребители могут вместо чугунных ванн установить более комфортные изделия из стали или акрила. Те же, кто располагает достаточными финансовыми средствами, могут выбрать роскошные дорогостоящие ванны премиум-класса, изготовленные из искусственного камня.
При выборе данных изделий необходимо принимать во внимание достоинства и недостатки, присущие каждой разновидности. К примеру, сантехника, изготовленная из чугуна, обладает большой долговечностью и сохраняет температуру воды в течение долгого времени, но является очень тяжелой. Ванны из акрила отличаются легкостью в сочетании с высокой прочностью, при этом они недорого стоят, характеризуются высокой практичностью и удобством для регулярного ухода. К преимуществам ванн из стали относятся практичность, стойкость к температурным колебаниям, а также высокая теплопроводность, за счет чего они быстро нагреваются.
Какому бы материалу изготовления ванны ни отдал предпочтение покупатель, основное внимание ему следует обратить на изготовителя данного изделия. Лучше всего покупать сантехнику, выпущенную известными производителями, сумевшими за много лет успешной деятельности на этом рынке хорошо себя зарекомендовать благодаря богатому ассортименту, высокому качеству продукции и ее приемлемой стоимости.
Ниже приведен список из десяти наиболее популярных торговых марок ванн в 2019 году, составленный на основании экспертных оценок и покупательских отзывов:
- Bas (Россия). Высококачественные и практичные ванны, выпускаемые этим производителем, завоевали широкую популярность у покупателей, а обширный ассортимент позволяет им выбрать изделия с наиболее подходящими каждому потребителю характеристиками и стоимостью.
- Aquanet (Россия). Ванны из акрила, выпускаемые под торговой маркой Aquanet, хорошо знакомы российским потребителям. Эти изделия являются отличным примером импортозамещения. Стоимость таких ванн вполне доступна большинству покупателей, а их качество нисколько не уступает импортным аналогам.
- Roca (Испания-Россия). История этой фирмы насчитывает уже девяносто лет – она работает с 1929 года. Предлагаемый ею ассортимент изделий включает в себя ванны разнообразных форм и габаритов. Высочайшее качество данной сантехники обеспечивается за счет применения испытанных временем технологий. Основные преимущества ванн, выпускаемых фирмой Roca, заключаются в продолжительном сроке эксплуатации и высокой износоустойчивости.
- Kolo (Польша). Продукция этой фирмы пользуется высокой популярностью как среди европейских потребителей, так и среди покупателей, проживающих в бывших советских республиках. Они очень ценят ее функциональность, привлекательный дизайн и доступную стоимость.
- Ravak (Чехия). Эта фирма была основана в начале последнего десятилетия двадцатого столетия и прославилась использованием инновационных технологий. Ее продукция многократно получала высокие награды на международных дизайнерских выставках.
- Jacob Delafon (Франция). Эта компания выпускает весь спектр сантехники для ванной комнаты, включая высококачественные ванны из акрила и чугуна.
- Cersanit (Польша-Румыния-Россия). Предлагаемый этим совместным предприятием ассортимент ванн включает в себя десятки моделей самых разных габаритов. Гарантийный срок на акриловые ванны составляет пять лет и более.
- Triton (Россия). Продукция этой российской компании подходит для покупателей с самыми разными запросами. Они имеют возможность приобрести как бюджетные ванны, так и дорогостоящие оригинальные изделия, изготовленные с использованием метода ручного формования.
- Villeroy & Boch (ФРГ). Эта транснациональная корпорация имеет штаб-квартиру в германском городе Метлах. Предлагаемый ею ассортимент включает в себя все изделия, которые нужны в ванной комнате.
- Riho (Чехия). Эта фирма, наряду со стандартными ваннами, выпускает и оригинальные асимметричные изделия любых габаритов и форм.