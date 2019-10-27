ТОП-10 брендов ванн 2019 года

Данная задача обычно решается владельцами жилья, которые задаются вопросом как выбрать ванну при планировании ремонта санузла и обновления сантехники.

В прежние времена выбор ванн был довольно скудным, а потому большинство покупателей отдавало предпочтение массивным изделиям из чугуна. Теперь же ассортимент значительно расширился, благодаря чему потребители могут вместо чугунных ванн установить более комфортные изделия из стали или акрила. Те же, кто располагает достаточными финансовыми средствами, могут выбрать роскошные дорогостоящие ванны премиум-класса, изготовленные из искусственного камня.

При выборе данных изделий необходимо принимать во внимание достоинства и недостатки, присущие каждой разновидности. К примеру, сантехника, изготовленная из чугуна, обладает большой долговечностью и сохраняет температуру воды в течение долгого времени, но является очень тяжелой. Ванны из акрила отличаются легкостью в сочетании с высокой прочностью, при этом они недорого стоят, характеризуются высокой практичностью и удобством для регулярного ухода. К преимуществам ванн из стали относятся практичность, стойкость к температурным колебаниям, а также высокая теплопроводность, за счет чего они быстро нагреваются.

Какому бы материалу изготовления ванны ни отдал предпочтение покупатель, основное внимание ему следует обратить на изготовителя данного изделия. Лучше всего покупать сантехнику, выпущенную известными производителями, сумевшими за много лет успешной деятельности на этом рынке хорошо себя зарекомендовать благодаря богатому ассортименту, высокому качеству продукции и ее приемлемой стоимости.

Ниже приведен список из десяти наиболее популярных торговых марок ванн в 2019 году, составленный на основании экспертных оценок и покупательских отзывов: