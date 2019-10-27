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Трамп одобрил документ о намерении выйти из Договора по открытому небу

Москва, 27.10.2019

Глава Белого дома Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.

Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, близкие к окружению американского президента.  При этом собеседники изданию подчёркивают, что окончательное решение до сих пор не принято.

Также отмечается, что данным договор якобы выгоден Москве который его «регулярно нарушает», именно по этой причине Вашингтон собирается из него выйти.

Ещё один источник газеты в администрации президента США заявил, что «американцы в отличие от русских договор соблюдают».

В Белом доме не стали комментировать эту информацию.

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