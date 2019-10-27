Туристы рассказали, как путешествовать без багажа

Опытные туристы поделились своими секретами, как можно провести в ручной клади много вещей, не нарушая правила авиакомпаний и не тратя деньги на оплату багажа.

По данным Aviasales, эксперты сервиса, опросив более 10 тыс. путешественников, установили, что 39% пассажиров при регистрации на рейс надевают самые тяжёлые и объёмные вещи на себя, а в самолете убирают их на багажную полку.

Кроме того, опытные туристы признались, что в дорогу берут с сбой верхнюю одежду, в которой есть много вместительных карманов, чтобы в них пронести на борт нижнее белье. Также они прячут мелкие вещи в капюшон.

25% опрошенных путешественников рассказали, что возят с собой компрессионные пакеты и пользуются специальным насосом – так проще сложить вещи в небольшой рюкзак, который можно с собой взять на борт.

Есть свои хитрости и у родителей, путешествующих с детьми. Они обычно складывают вещи в карман коляски, которую можно провозить бесплатно. При этом многие туристы берут в путешествие старые вещи, чтобы можно было их выбросить конце поездки, оставив в сумке место для покупок.

20% пользователей Aviasales заявили, что не перевозят много вещей вещей в ручной клади, а предпочитают сдать их в багаж.