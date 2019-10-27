В Сирии ликвидирован главарь «Исламского государства»

В сирийском Идлибе уничтожен главарь террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакр аль-Багдади. Первым об это написали журналисты американского издания Newsweek. По данным журнала, который ссылался на источники в армии США, аль-Багдади, был уничтожен во время специальной операции, осуществлённой Объединенным командованием специальных операций американской армии.

Позже эту информацию агентству INA подтвердил неназванный высокопоставленный источник в разведке Ирана. По его словам Абу Бакр аль-Багдади действительно был убит в сирийском Идлибе.

В свою очередь Reuters со ссылкой на свои источники в сфере безопасности Ирака уточняет что, главарь ИГ* был уничтожен вместе со своим телохранителем. Его местоположение удалось обнаружить, когда бандит пытался сбежать вместе со своей семьёй к турецкой границе.

Кроме того, два иранских официальных лица также заявили агентству, что Иран получил официальную информацию от сирийских должностных лиц о смерти аль-Багдади.

Ранее информацию о некоем значительном событии пообещал рассказать и глава Белого дома Дональд Трамп, который заявил, что выступит сегодня с «очень важным заявлением».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией, деятельность которого на территории нашей страны запрещена.