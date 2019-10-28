Альфа-Банк профинансирует строительство «Ривер Парк» по новым правилам

Альфа-Банк предоставил проектное финансирование с использованием счетов эскроу компании «Квартал» (входит в группу «Профи-Инвест») для строительства жилого комплекса «Ривер Парк» в северной части Королева Московской области. Кредитная линия в размере 923 млн рублей открыта на 5 лет.

«Данная сделка повышает защиту дольщиков, а также способствует улучшению социальной инфраструктуры Московской области. Для нас важно участие в проектах с высокой социальной значимостью, каким является жилищное строительство, — заявил руководитель блока «Средний бизнес» Альфа-Банка Владимир Воейков. — Мы намерены наращивать объемы кредитования жилищного строительства, поскольку видим большие перспективы на этом рынке в связи с переходом застройщиков на новую модель финансирования».

«Квартал» построит 17-этажный жилой дом общей площадью около 22 тысяч кв. метров, на 416 квартир, а кроме того социальную инфраструктуру: детский сад, административно-офисные помещения. Срок завершения строительства — II квартал 2021 г.

Финансирование будет осуществляться по новой модели с использованием счетов эскроу, что предусматривает размещение средств дольщиков на счетах эскроу в Альфа-Банке до окончания строительства. Согласно 214-ФЗ, с июля 2019 года российские застройщики, работающие по схеме долевого строительства, обязаны использовать для взаиморасчетов счета эскроу. Альфа-Банк входит в перечень банков, уполномоченных на открытие таких счетов.

Для «Квартал» данная сделка знаменует начало работы по новым правилам 214-ФЗ. Альфа-Банк и застройщик заинтересованы в продолжении партнерства в части финансирования строительства новых домов ЖК «Ривер Парк», а также других проектов ГК «Профи-Инвест».

В данное время Альфа-Банк рассматривает около 70 проектов застройщиков из различных российских регионов.