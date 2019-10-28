Американская военная база в Багдаде подверглась ракетному обстрелу. Согласно информации телеканала Al Hadath, во время случившегося на базе расположенной на севере иракской столицы в районе Эт-Таджи, находились военнослужащие ВС США.

Также известно, что по базе было выпущено три реактивных снаряда. Пока никакой информации о разрушениях и возможных жертвах нет. Также нет данных, кто может стоять за этой атакой.

При этом журналисты уточнили, что эта же военная база уже повергалась ракетному обстрелу. Произошло это летом 2019 года.