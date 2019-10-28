Аргентину качнуло влево

В воскресенье в Аргентине прошли президентские выборы. Действующий президент проиграл. Маурисио Макри признал поражение, поздравил нового президента Альберто Фернандеса и пригласил его на завтрак в понедельник в Розовый дворец, президентскую резиденцию в Буэнос-Айресе, для обсуждения передачи дел.

К исполнению обязанностей президента 60-летний адвокат по профессии левоцентрист Альберто Фернандес приступит 10 декабря. Выводить из глубокого кризиса вторую экономику Южной Америки ему будет помогать экс-президент Кристина Киршнер, руководившая страной два срока (2007-15) и считающаяся одним из наиболее популярных политиков в Аргентине. Она будет работать вице-президентом.

Явка оказалась высокой и составила почти 81%. По состоянию на 12 часов было посчитано 97% бюллетеней. Фернандесу отдали голоса 48,1% избирателей, а Макри – 40,4%. По аргентинским законам для того, чтобы избежать второго тура, намеченного на 24 ноября, победитель должен был набрать 45%.

Аргентинцы сказали «нет» политике жесткой экономии правоцентриста Маурисио Макри, который четыре года назад обещал «нулевую бедность». Свое главное обещание он не выполнил. Экономика Аргентины в глубоком кризисе. Безработица достигла 10,6%, инфляция – 56%, каждый третий аргентинец живет за чертой бедности. За четыре года пребывания у власти Макри количество бедняков выросло с 29 до 35%.

МВФ, который выдал Буэнос-Айресу в прошлом году кредит на 57 млрд долларов, прогнозирует, что в этом году спад аргентинской экономики составит 3,1%. Взамен денег Фонд потребовал экономики на всем. Макри пришлось поднимать налоги, сокращать субсидии на бензин и прибегать к другим не менее непопулярным в народе мерам.

В понедельник утром главный банк Аргентины - Central Bank of the Argentine Republic (BCRA) объявил об ужесточении валютной политики, чтобы сохранить валютные резервы, тающие с пугающей скоростью. Отныне аргентинцам запрещено покупать больше 200 долларов в месяц. До 28 октября максимальная сумма была намного больше – 10 тыс. Жителям Аргентины разрешено сейчас снимать со счетов 200 долларов по безналичному расчету и 100 долларов наличными. Жесткие меры будут действовать до 1 декабря.

Альберто Фернандес – представитель более умеренно по сравнению с Кристиной Киршнер крыла левоперонистской партии «Фронт за победу». Как и подобает левому политику, он обещал в ходе предвыборной кампании повысить зарплаты, социальные выплаты и пенсии. В 2003-8 годах он возглавлял президентскую администрацию: сначала Нестора Киршнера, а затем – Кристины Киршнер, его жены.

Сейчас политологи задаются вопросом, станут ли выборы в Аргентине окончанием правого поворота в Южной Америке, во время которого консерваторы пришли к власти в Бразилии, Колумбии и Чили. Криштину Киршнер, которую злые языки уже называют «серым кардиналом аргентинской политики, была частью так называемого «розового потока» в регионе в конце прошлого – начале текущего века.

Вместе с президентом аргентинцы также избирали в воскресенье 130 депутатов нижней палаты парламента и 24 сенаторов, а также региональных мэров, губернаторов трех провинций и главу правительства Буэнос-Айреса.