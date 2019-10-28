Callday собрал стадион предпринимателей и маркетологов

Общее количество участников увеличилось почти в 20 раз по сравнению с 2018 годом. Организаторами мероприятия стали компании Calltouch и МегаФон.

Открыл конференцию Алексей Авдеев, генеральный директор Calltouch. По его словам, будущее, в котором большую часть рутинной работы маркетологов берут на себя машинные алгоритмы, уже наступило. Сейчас Calltouch уделяет особое внимание разработке искусственного интеллекта в маркетинге, чтобы освободить специалистам время для креатива. «Наша задача — прийти к тому, что ядром нашей системы станет ИИ, который сможет выполнять за специалиста практически любую рутинную задачу. Наш инструмент создан для человека: он указывает показатель, которого хочет достичь, а путь к нему прокладывает машина», — отмечает Авдеев.

Сооснователь amoCRM Михаил Токовинин поделился с участниками конференции главным секретом успеха в бизнесе –– адекватно оценивать тренды и выводить продукт на рынок вовремя. Токовинин также отметил, что стартапу для стабильного роста необходимо сфокусироваться на качестве продукта, не пытаясь понравиться всем, и работать в том направлении, которое получается лучше всего.

Кирилл Самошонков, директор по мобильной рекламе МегаФон, рассказал, как компания менялась и выходила на новые рынки. По его словам, в настоящее время огромное значение приобретает тренд цифровизации. Кроме того, для успешного существования оператора связи недостаточно просто предоставлять товары и услуги – нужно быть ближе к клиенту. И МегаФон старается пользоваться этим, создавая не только телеком-услуги, но и продукты в других сферах.

Михаил Александровский, председатель совета директоров Dostavista Global, рассуждал о допустимом пороге риска и отношении к собственным ошибкам, как отправной точке движения. Александровский рассказал, как проверка самых смелых гипотез позволила им расшириться и запустить сервис в 11 странах. По мнению эксперта, сегодня для бизнеса открыты все границы, и выход на международный рынок доступен каждой компании.

Генеральный директор компании ВсеИнструменты.ру Виктор Кузнецов, поделился инсайтами о взаимодействии с потребителями и обработке обратной связи. Кузнецов рассказал о стратегии своей компании и заметил, что «недовольные клиенты — одни из самых ценных, потому что это те, кто может сделать нас сильнее». Показатель NPS (потребительская лояльность) в компании сейчас равен 87,04% — таких цифр удалось добиться благодаря налаженной системе сбора обратной связи. В месяц команда ВсеИнструменты.ру получает 25 000 обращений и реагирует на каждое из них в течение суток. По мнению Кузнецова, время, затраченное на их обработку, обратно пропорционально удовлетворенности клиентов, а значит и их лояльности к компании.

В своем выступлении основатель Tilda Publishing Никита Обухов представил три кита успешного digital-бизнеса: lean, gentle, design, где lean — эффективно распределять ресурсы и приоритезировать задачи; gentle — уважительно относиться к каждому клиенту и его персональным данным; design — создавать интересный контент и заботиться об удобстве использования своего продукта.

Генеральный директор ЦИАН Максим Мельников рассказал, как за последние пять лет им удалось пройти путь от небольшой компании до лидера отрасли, выйти на рынки 85 регионов РФ и попасть в ТОП-10 крупнейших сайтов по недвижимости в мире. Мельников представил опыт обучения команды не только профессиональным навыкам, но и управлению людьми. Компания создала собственную школу менеджмента, в рамках которой сотрудники увидели возможности не только карьерного роста, но и полного изменения вектора деятельности.

По мнению Михаила Кучмента, сооснователя Hoff, в кризисные экономические периоды можно получить дополнительные конкурентные преимущества. Удержание уровня цен, локализация ассортимента, развитие собственных торговых марок, усиление маркетинга и развитие онлайн-продаж — то, что по заявлению Кучмента, позволило компании выжить в кризис и стабильно расти на 15% ежегодно.

Управляющий партнер «Ярмарки Мастеров» Денис Кочергин представил свое видение построения стартапа: на пути к реализации идеи в нужно выбрать одно направление, экспериментировать в команде единомышленников и постоянно развиваться, ведь по статистике из 3 000 идей только одна становится реально работающим бизнесом.

Конференция Callday проходит ежегодно и традиционно является бесплатной. Мероприятие прошло при поддержке: ИД Коммерсантъ, радиостанции Серебряный Дождь, VK Business, а также изданий Эксперт, Banki.ru, Rusbase, Колёса и других.