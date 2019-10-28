МИД Эстонии вызвал посла России

В Министерстве иностранных дел Эстонии вручили ноту российскому послу в связи с якобы имевшим место нарушением воздушного пространства страны российским правительственным самолетом. Об этом сообщает ERR.

В ведомстве отметили, что 25 октября самолет Ту-154 Министерства внутренних дел РФ без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии. Инцидент произошел в районе острова Вайндлоо.

Согласно данным генштаба Сил обороны Эстонии, самолет находился в воздушном пространстве балтийской страны меньше минуты.

У воздушного судна был выключен транспондер, полетный план не был представлен. Самолет не вступал в радиоконтакт с диспетчерскими службами Эстонии.