Почему США покупают российский газ

Американцы используют политику двойных стандартов во всем. Европе они, например, усиленно навязывают свой сжиженный газ (LNG), утверждая, что российский газ ослабляет энергетическую независимость Старого Света. Однако сами покупают у России LNG, что как-то не очень вяжется с обеспечением энергетической независимости самих США.

В предстоящие дни на Пуэрто-Рико придет испанский газовоз «Catalunya Spirit», который доставит сжиженный газ из России. И это при том, что Россия является одним из главных геополитических противников Америки, которая, к тому же, является ведущим экспортером… LNG.

Между прочим, это будет не первая поставка российского LNG в Соединенные Штаты. Прошлой зимой сжиженный газ из далекой России привозили в Бостон.

Все дело в старинном законе Джоунса, которому в следующем году исполняется сто лет. Здесь главное не в том, откуда газ, а в принадлежности корабля. Закон Джоунса требует, чтобы суда, привозящие грузы в США, были зарегистрированы в Америке, чтобы они как минимум на три четверти (75%) принадлежали американским компаниям или физическим лицам, чтобы они имели в команде не меньше 75% граждан США и наконец – чтобы они были построены в США.

Сжиженный газ перевозят более 525 газовозов, но ни один из них не отвечает всем этим требованиям. Американский LNG развозят по всей планете, включая такие далекие страны, как Индия и Япония. Однако доставить его по воде даже из одного американского штата в другой закон Джоунса запрещает.

Ситуация будет оставаться такой абсурдной до тех пор, пока в закон, принятый еще в 1920 году, не будут внесены изменения. Строгий закон практически гарантирует бессмысленность с экономической точки зрения транспортировку на американском корабле американского сжиженного газа на Пуэрто-Рико или в любой американский порт.

Главное препятствие – очень высокая стоимость строительства газовозов. По данным Wall Street Journal, строительство корабля для перевозки сжиженного газа в США обойдется более чем на полмиллиарда долларов дороже, чем покупка такого же судна, скажем, в Южной Корее: 700 и 180 млн долларов соответственно. Кроме общей неприспособленности американских верфей для строительства таких судов, громадный разрыв в ценах объясняется еще и отсутствием опыта строительства газовозов у американских кораблестроителей – в США такие корабли не строились уже более трети века.

Так, в 2015 г. Счетная палата США сообщила, что руководство одной из американских верфей призналось, что для строительства газовозов ей понадобится нанимать 250-300 квалифицированных кораблестроителей из Южной Кореи на все время строительства.

Необходимость держать на газовозе экипаж, состоящий на три четверти из американцев, еще больше снижает привлекательность закона Джоунса для перевозчиков LNG. Дело в том, что эксплуатация кораблей, плавающих под американским флагом, обходится более чем на 6 млн долларов в год дороже по сравнению с судами под иностранными флагами. Причем, главной причиной такой дороговизны является как раз американская команда.

Для того, чтобы доставка LNG в США была рентабельной, перевозчик, доставляющий газ в Америку на американском корабле, должен брать за доставку намного больше, чем обойдется доставка на иностранных судах. Но это уничтожит главное достоинство американского сжиженного газа – его низкую стоимость. К тому же, непонятно, что делать такому газовозу, когда он не перевозит газ на Пуэрто-Рико или в другие американские штаты, потому что по конкурентоспособности он будет очень сильно уступать иностранным газовозам.