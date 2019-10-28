Казань планирует подать заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА

Министра спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал журналистам, что РФС собирается подать официальную заявку в УЕФА на проведение в Казани на стадионе «Казань-Арена» в 2022 или в 2023 году финального футбольного матча за Суперкубок.

По его словам, соответствующие документы и все ответы на вопросы со стороны УЕФА были предоставлены, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом отмечается, что эта заявка уже поддержана российским Кабмином. В частности, её одобрили вице-премьер Ольга Голодец, глава Минспорта РФ Павел Колобков, а также президент РФС Александр Дюков.

Напомним, ранее стало известно, что матч за Суперкубок УЕФА в 2022 году собирается принять Минск.