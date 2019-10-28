Курс доллара: для рубля приготовили неприятную новость

Российский рубль в понедельник умеренно повышается против доллара и евро на фоне сохранения спроса на рублевую ликвидность. Так, по данным на 17:30 мск на торгах Московской биржи курс доллара снижается на 25 коп., до 63,60 руб., курс евро – на 16 коп., до 70,56 руб.

По мнению большинства экспертов, нацвалюта дорожает к доллару на фоне роста единой валюты ЕС на форексе до уровня 1,11 долл, которая укрепляется после заявлений главы Евросовета Дональда Туска о том, что ЕС согласился отложить выход Великобритании из Евросоюза до 31 января.

При этом спрос на рублевую ликвидность поддерживается продолжающимся налоговым периодом. Напомним, по итогам пятницы и сегодняшнего дня будет суммарно уплачено налогов на общую сумму 1,56 трлн руб.

Сейчас в фокусе внимания трейдеров решение американского регулятора (ФРС), который на текущей неделе почти наверняка снизит ставку, что в свою очередь понизит стоимость долларового фондирования покупок рискованных высокодоходных активов, в том числе и рублевых государственных бондов.

При этом вероятность снижения в ближайшую среду ставки ФРС на 25 б.п. оценивается сейчас в 91%, а ключевой ставки Банка России в декабре на 25 б.п. – в 62%.

По мнению Ольги Стериной из банка Уралсиб, ФРС понизит ставку, при этом американский центробанк может указать в комментарии, что на какое-то время возьмёт паузу, а это может разочаровать инвесторов, ожидающих дальнейшего снижения.

Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург», также считает, что главным фактором для курса рубля в ближайшее время станет заседание ФРС. Но его больше беспокоит не сам факт снижения ставки, а риторика регулятора, которая может оказаться «ястребиной», так как улучшение внешних условий ставит под вопрос необходимость дальнейшего смягчения ДКП.

«Это негативно повлияет на все рисковые активы, к которым относится и рубль, поэтому курс доллара на этом фоне закрепится выше отметки в 64 руб.», – предположил он.

Риском для ЕМ-сегмента форекса выступает также неопределенность итогов президентских выборов в Аргентине, где победил представитель оппозиционной перонистской партии.