Курс доллара: рубль отправят на разворот

Российская национальная валюта уверенно завершила прошлую неделю, укрепившись к доллару и евро в пятницу вечером на фоне решения ЦБ РФ, который на своём заседании существенно снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов.

Ещё накануне этого решения глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что уровень инфляции в РФ позволяет действовать Центробанку более решительно, в том числе в вопросе смягчения денежно-кредитной политики.

Тем самым ситуация для рубля резко изменилась. При этом валютный рынок, привыкший к более острожным действиям Банка России, не сразу отреагировал на столь важное событие, однако после некоторого ступора всё-таки перешёл к росту – к закрытию основной торговой сессии доллар торговался по 63,73 руб., евро – по 70,62. Таким образом, за неделю рубль укрепился на 5 коп., к доллару и сразу на 57 коп. к евро.

Несмотря на то, что к концу октября российский рубль сумел нащупать почву под ногами, не все эксперты верят в то, что нацвалюта продолжит укрепляться и дальше. В частности, аналитики FxPro предполагают, что уже в ближайшие дни доллар сумеет сделать разворот в паре с рублём. По их мнению, даже прогнозируемое многими снижение ставки ФРС скорее всего пойдёт на пользу американской валюте.

«Наш прогноз на ближайший месяц такой: в паре доллар-рубль «американец» уверенно отыграет потерянные в конце прошлой недели позиции и вернётся в коридор 64,5-65.00 руб. В паре евро-рубль, у нацвалюты также мало шансов удержаться на завоёванных позициях. Поэтому вероятнее всего рубль серьёзно просядет, а евро, напротив будет стремиться к отметке сначала выше 72 руб., а к началу декабря – и к 73,5 -74,00 руб.», – уверены эксперты.

С ними солидарен Евгений Маришин из ИФК «Солид», который предположил, что после снижения ставки ЦБ РФ доллар может просесть в диапазон 63,0-63,5 руб. Однако, в дальнейшем валюта США, по его мнению, вновь начнёт расти из-за прогнозируемого в России роста инфляции.