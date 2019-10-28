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Отказ от «Северного Потока —-2» дорого обойдется Евросоюзу

Москва, 28.10.2019
В Европе активизируется публичная поддержка «Северного Потока —-2». Это происходит на фоне выдачи Данией, чья позиция сейчас препятствует завершению строительства российского газопровода, разрешения на прокладку через тот же участок моря другой трубы.
#Газовые войны
#Россия и Европа
#Экономика
  • Отказ от «Северного Потока —-2» дорого обойдется Евросоюзу

Труба из России все еще на заглушке

dpa/picture-alliance/ТАСС Автор: Stefan Sauer

Трубы поставлены на поток

Как заявил РИА Новости бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр, если страны ЕС откажутся от строительства «Северного потока — 2», это дорого обойдется региону. В частности, считает он, поставки российского газа в Евросоюз намного выгоднее поставок из США, так как для американского газа необходимо построить целую инфраструктуру. К тому же в оба проекта, «СП-1» и «СП-2», уже было вложено слишком много инвестиций. «Это не любовь к России, просто слишком дорого», – заявил политик.

Фридрих Бауэр отметил, что стратегическая цель «Северного Потока —-2» – обход Украины: «если в украинской конституции стоит цель на вступление в НАТО, то России нужно подумать, стоит ли ей снабжать газом страну НАТО, что логично», — заметил он, хотя, конечно, на это можно возразить, что ФРГ, куда приходят оба «потока», НАТО тоже не чужая. «Не стоит забывать и следующее. Когда я работал в Москве, постоянно можно было слышать, причем очень достоверно, что Украина без оплаты уводила газ, который ей не принадлежал, иными словами – крала. Также у Украины всегда были долги перед Россией, "Газпромом", и они никогда не выплачивались», – подчеркнул Бауэр.

Проект «Северный Поток —-2», напоминает РИА Новости, заключается в строительстве двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через акваторию или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании, которая остается единственной страной, не выдавшей разрешение на его прокладку.

Между тем, как стало известно на днях, в Дании дали разрешение на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить из Дании в Польшу. С учетом этого, выдача разрешения, конечно, не удивительна. Его маршрут пересекается с маршрутом «Северного Потока —-2».

Дания одобрила разрешение на прокладку труб проекта Baltic Pipe в плановом режиме, замечает директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. Этот проект был уже давно всем известен, а то, что некоторые СМИ называют его конкурентом «Северного Потока —-2», это большое преувеличение. Назначение трубопровода – поставлять норвежский газ в объеме от 8 до 10 млрд куб м в год в Польшу. То есть, этот проект можно назвать стратегическим только для самой Польши и для Норвегии как поставщика, другие страны фактически не увидят от его работы какого-либо эффекта.

Разумеется, говорит аналитик, реализация проекта в какой-то степени создаст дискомфорт «Газпрому» как поставщику газа в Пользу, но контракт поставок газа в эту страну истекает в 2022 году и поляки неоднократно заявляли, что намерены избавить себя от энергетической зависимости из России. Поэтому разрешение Дании на прокладку труб – финальный аккорд в этой истории.

Кто-то поставил паузу

Как напоминает Александр Пахомов, «Газпром» поставляет в Польшу 9-10 млрд куб м газа в год. Для Восточной Европы это 25% от общего объема поставок в регион, и это действительно крупнейший рынок сбыта. С одной стороны, потеря неприятная, с другой – запуск «Северного Потока —-2», который, все же, сложно уже остановить, а также реализация «южных» проектов и выходы на азиатские рынки не должны оказать серьезного влияния на экспортные результаты «Газпрома» в будущем.

 

Тем более, добавляет эксперт, что добыча в Норвегии с каждым годом падает, а поставки СПГ из США по-прежнему выше средней цены на СПГ от других поставщиков. При наличии терминалов регазификации и приема в Польше, там могут также закупать СПГ российского производства, что уже делают в Литве, продолжая идти по пути мнимой энергонезависимости от России.

Стоимость строительства в рамках проекта «Северного Потока —-2», согласно данным Минэнерго и проектной компании Nord Stream 2, оцениваются в 8-10 млрд евро, добавляет, в свою очередь, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Исходя из исторических трендовых оценок рентабельности инвестиций «Газпрома» (ROI), возможный потенциальный объем чистой прибыли инвестора данного проекта 1,6 – 2 млрд евро. При этом, по данным Газпрома, со ссылкой на оценки Wood Makenzie и HIS Markit, потребности ЕС в импорте натурального газа вырастут к 2035 году до 407 – 454 млрд кубометров против 322 – 324 млрд кубометров газа сейчас.

Это очень перспективный рынок, уверен аналитик. Таким образом, делает вывод Осин, проект можно назвать сравнительно высоко затратным, высоко рентабельным и низко рискованным с точки зрения оценок потенциального спроса. Проект направлен на сокращение рисков, связанных с транспортировкой газа через территорию Украины, что представляется оправданным, поскольку только накопленный объем исков «Нафтогаза» к «Газпрому», с учетом нового иска на 12 млрд долларов, на данный момент превышает оценочную стоимость строительства еще одного газопровода, подобного «Северному потоку — 2» или «Турецкому потоку».

Биржевая стоимость сжиженного газа в США, по данным EIA, приблизительно на 60% выше, чем натурального. Если оценивать данные польской компании PGNiG, заключившей договор с американской Venture Global LNG о покупке 2 млн тонн сжиженного газа в год с 2022 года, то оценочная стоимость кубометра LNG (около 270 долларов за 1000 м3, без учета ряда расхода, связанных с транспортировкой) приблизительно на 20% - 40% выше, чем средняя стоимость газа, поставляемого «Газпромом» европейским потребителям, заключает он.

Таким образом, отказ от «Северного Потока —-2» действительно дорого бы обошелся Европе. Заявления на эту тему со стороны европейских деятелей стали звучать чаще. Дания держит мхатовскую паузу. Но режиссер этого действия находится явно не во МХАТе и даже не в Москве.

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